影／藍營堅持不舉債發一萬 管碧玲批：給人民穿小鞋

立法院經濟等五個委員會今天繼續審查全民共享經濟成果特別條例草案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗提出不舉債發現金、發現金一萬元、愈快愈好等三個原則。民進黨立委管碧玲則強調，國民黨堅持發1萬元現金又不舉債，就是給民進黨、人民穿小鞋，這樣可能要到七月才有可能。

曾銘宗表示，希望特別條例趕快完成三讀，趕快發現金，並在不舉債的前提下發放現金，這是最基本原則；其次，國民黨團堅持發現金每人一萬元；第三原則則是希望愈快愈好。

管碧玲則說，國民黨堅持發一萬元又不能舉債，要到七月才有可能，批評國民黨這樣是給民進黨、給人民穿小鞋，若今天要保留協商，預算進來又要保留協商，那要到四月才能發錢，同時她也強調，若朝野不保留協商，二二八就可以發現金，應多一點民生、少一點黨爭。

時代力量黨團總召邱顯智則諷刺：「如果發現金有用，國民黨就不會垮台了！」並指馬政府發了多少現金，強調一個負責任的政府，應謹慎思考「國家資源是有限的」。