資安漏洞頻傳無人管？ 立委批國安保密失敗、情報失靈

近來資安外洩事件頻傳，朝野立委都關切，民進黨立委洪申翰、劉世芳等人今舉行「資安即國安但重大資安漏洞頻傳沒人管？」記者會，要求數位部應聯合檢調與國安單位，嚴肅檢討政府機構的資安體質，提出強化國家資安戰略計畫。民眾黨立委邱臣遠今也說，情報外洩動搖國本，籲政府提升保密作為，杜絕中共滲透，否則如何能讓民眾安心度日？

邱臣遠表示，「將謀洩則軍無勢，外窺內則禍不制！」兩岸情勢升溫，檯面上軍事動作不斷，檯面下的情報站也波濤洶湧，近期陸續爆發高階軍官共諜案、健保署將情報人員資料外洩且上網販售等案件，外洩資料詳細程度令人咋舌，「情報網破洞越破越大」，政府不只行政失靈，國安更是「保密失敗，情報失靈」。

邱臣遠表示，蔡總統視察軍情局時曾說，情報是國家安全先鋒，如果沒有優質的情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用。但現在外洩事件頻傳，政府卻未正面積極回應，「由此可知這次的嚴重程度非同小可」。

邱臣遠認為，亡羊補牢也必須對症下藥，呼籲數位部儘速建立有效防駭手段，並與情報機關合作，加強電子資料保密，並請法務部盡快破案，國防部貫徹「情報是國家安全先鋒」理念，重視情報人員重要性，重新審視情報經費與人員待遇的合理性，以提升工作士氣，讓情報成為國家安全穩固基石。