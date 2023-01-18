影／何謂台獨？ 蔡其昌：中華民國存在是所有台灣人的底限和共識

外媒報導，賴清德副總統的台獨主張，會讓美方對他產生懷疑，立法院副院長蔡其昌今天在台中市梧棲國小參加新校舍啟用典禮，他被問到此問題時表示，中華民國的存在是所有台灣人的底限，也是共識，不論誰擔任總統，誰要選總統，都必需捍衛中華民國的存在。

蔡其昌表示，他不知道什麼叫台獨主張，台灣主權獨立，中華民國事實存在，這個叫不叫台獨主張？他說這是台灣人和中華民國國民都有的共識，如果連中華民國都不在了，中華民國的總統和體制、法律還會存在嗎，他說中華民國的存在是所有台灣人的底限，也是共識。