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林右昌傳接內政部長 綠委肯定內閣注入新血讓人民有感

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
前基隆市長林右昌傳出將出任內政部長，民進黨立委郭國文、林楚茵讚賞林右昌表現有目共睹，林又昌若能入閣可以注入新血，展現新氣象。本報資料照
前基隆市長林右昌傳出將出任內政部長，民進黨立委郭國文、林楚茵讚賞林右昌表現有目共睹，林又昌若能入閣可以注入新血，展現新氣象。本報資料照

內閣改組在即，傳出前基隆市長林右昌將接任內政部長，民進黨立委郭國文表示，林右昌任內讓基隆脫胎換骨，8年政績有目共睹，相信如果有機會入閣，無論哪個職務都會表現非常好。民進黨立委林楚茵也肯定林右昌在基隆市長任內表現，期許內閣若注入新血，可以讓民眾感受到不同新氣象。

內閣預計在立法院本會期結束後進行改組，針對林右昌傳出將接任內政部長，郭國文表示，林右昌如果有機會入閣，相信不論擔任哪個職務都會表現非常好，尤其是民進黨中生代能夠入閣，也是外界期待。

林楚茵也說，林右昌在基隆市長任內，滿意度突破8成，讓基隆從灰色變彩色，民眾非常有感，在民眾希望執政黨接下來施政有感，相信內閣注入新血，會給民眾感到不同氣象。

針對監察院調查高端疫苗案，是否會影響前副總統陳建仁接任閣揆，郭國文表示，監察院職責要尊重，至於閣揆是誰也不確定，後續內閣團隊改組期待穩定加分。

林右昌

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