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徐國勇曝綠委丟沙畫影像 藍營要立院踹共：誰去調閱？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，立法院監視影派竟淪為綠營內鬥工具，要求立法院秘書長林志嘉出面說明清楚。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，立法院監視影派竟淪為綠營內鬥工具，要求立法院秘書長林志嘉出面說明清楚。圖／國民黨立院黨團提供

內政部前部長徐國勇日前在其主持節目，公開播放民進黨立委何志偉去年將衛福部前部長陳時中砂畫作放置在立院資源回收區的監視器畫面，引發熱議。國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，立法院監視影像竟淪為綠營內鬥工具，要求立法院秘書長林志嘉出面說明清楚。

國民黨團總召曾銘宗指出，近期內閣將改組，民進黨派系鬥爭厲害，連媒體都介入。立法院前年4月還曾對準黨團辦公室裝設監視器，林志嘉當時說，立法院絕不容許政治偵防行為。相關說法言猶在耳。

曾銘宗說，「全國第一勇」徐國勇在節目上披露，去年12月何志偉亂丟阿中沙畫，竟然把立法院影像揭露出去，這是何等嚴重的事，立法院是國家民意最高殿堂，立委辦公室門口都有錄影，現在竟然流出去給綠營大放送，任何民眾洽公，或113名立委相關動態，都會被掌握。

曾銘宗表示，黨團要求公布，誰去調閱錄影帶？調閱範圍只有何志偉、還有沒有調閱其他影像？國民黨40位立委影帶，是否也被調走了？請立法院長游錫堃和林志嘉出來講清楚，並追究相關人員法律和政治責任。

國民黨立委洪孟楷說，立法委員是中央民意代表，為人民行使應有職權，監視器畫面居然會被外流，變成民進黨內派系鬥爭工具，匪夷所思，這在民主國家中都是天大的醜聞。

洪孟楷表示，公布監視器畫面侵害立法委員隱私權可能涉嫌違反「個人資料保護法」第16條但書所定特定目的。公務機關若違反個資法規定，致個資遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人的利益違反個資法，或足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，可併科100萬元以下罰金。

洪孟楷表示，到目前為止執政黨的態度是什麼？這些畫面公布後已侵犯到立委隱私，有去調閱的立委辦公室才有可能有這些畫面，是誰流出的，黨團要求立法院林志嘉出面說明清楚。去年有多少立委辦公室向院方提出調閱要求？

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