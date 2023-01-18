2024民調侯友宜、郭台銘支持度高 游淑慧：這群人歸隊了

近日有民調指出，在民進黨、民眾黨各自推出賴清德、柯文哲的情況下，國民黨不論推舉侯友宜還是「禮讓」郭台銘出線，最終都會由泛藍一方奪下執政權。國民黨台北市議員游淑慧昨（17日）在節目上解讀民調，他指出，深藍支持者已經慢慢歸隊。

TVBS民調中心近日公布2024年總統大選不同候選人組合的支持度調查，若國民黨派出侯友宜，支持度達34％、賴清德25％，柯文哲則是21％；而若由郭台銘以無黨籍身分參選，同樣可獲得34％的選民青睞，賴清德也維持25％的支持度，柯文哲小跌1％至20％。

游淑慧在節目《少康戰情室》上說到，深藍選民對侯友宜的支持度已經慢慢歸隊：「如果隨著黨內有共識或是他自己願意表態的話，之前大家一律說深藍的部分不會支持他，我覺得這一部分倒是還好。」他接著點出關鍵原因：「現在所有藍軍支持者就是想贏，想要重新贏回執政權。」

游淑慧說，這就像賴清德一樣，不管他的兩岸論述如何、有沒有提到台灣，台獨派全都會忍氣吞聲，等到賴清德贏了再說。

此外，游淑慧也指出這份民調「很有意思」，似乎完全排除了郭台銘獨立參選的可能，直接把他當成國民黨的第二組候選人。