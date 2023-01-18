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陳其邁今卸任代理黨主席職務 一句話吐心聲

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長、民進黨代理黨主席陳其邁今走訪前金公托中心發放兔年小紅包，也接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影
高雄市長、民進黨代理黨主席陳其邁今走訪前金公托中心發放兔年小紅包，也接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影

民進黨代理黨主席陳其邁將天將辦理交接，由副總統賴清德接任黨主席，陳其邁今說，黨主席的工作是一種承擔，新任黨主席最重要的工作是確保民進黨在未來能夠持續推動國家進步、總統大選的勝選。他也吐露自己代理的工作終於可以告一段落，這段時間仍最心繫高雄市政。

陳其邁今天下午就要至中央黨部辦理黨主席交接工作，今早他先到高市前金公共托嬰中心發放兔年小紅包。對於即將卸任代理黨主席職務，陳其邁說，黨主席的責任非常重，感謝副總統賴清德願意承擔改革的重任，希望新任黨主席就任後能夠團結黨內，持續推動台灣社會的進步。

陳其邁也說，民進黨黨主席接下來最重要的是總統大選，希望能夠確保民進黨在未來能夠持續推動國家進步、總統大選的勝選。陳說，這個責任非常重，可以說是任重道遠。

被問及對新任黨主席的期許，陳其邁說，自己期許新任黨主席能夠持續謙虛傾聽民意，在面對敗選，社會有很多期待，尤其是支持者有非常高的期待。希望新任黨主席可以持續回應民意，推動黨的團結、改革。

陳其邁說，即使是代理黨主席期間，對自己來說最重要、牽掛的仍是高雄的市政，自己會繼續秉持緊緊緊、拚拚拚的精神，讓高雄愈來愈好。

民進黨去年九合一選舉敗選，總統蔡英文辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理黨主席。黨主席補選15日投票，補選投票率17.59%，同額競選的賴清德得票數4萬1840票，得票率99.65%。

高雄市長、民進黨代理黨主席陳其邁說代理期間最掛心的仍是高雄市政。記者林巧璉／攝影
高雄市長、民進黨代理黨主席陳其邁說代理期間最掛心的仍是高雄市政。記者林巧璉／攝影

陳其邁

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