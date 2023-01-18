藍主張不舉債速發一萬現金 綠批前後矛盾盼今出委員會

立法院經濟等五個委員會今天繼續審查全民共享經濟成果特別條例草案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗提出不舉債發現金、發現金一萬元、愈快愈好等三個原則，希望今天能夠送出委員會，明天院會能夠完成三讀。民進黨團書記長郭國文表示，國民黨要提高發放現金額度，又不要舉債，訴求前後矛盾，期待朝野共同努力，讓特別條例今天能送出委員會，院會盡速完成三讀。

曾銘宗指出，國民黨三個原則就是不舉債發現金、發現金一萬元、愈快愈好，希望朝野各委員支持國民黨提出的版本，盡快完成三讀，快的話明天院會就能完成三讀，讓行政院特別預算盡快送到立法院。

國民黨立委賴士葆表示，國民黨堅持要發現金一萬元，只要主計長拿出保留的400億私房錢出來，加上經濟部寬列一堆花不完的預算挪400億出來，這樣就能每人普發一萬元，提出發放現金一萬元是有數字根據。

郭國文表示，目前歲計剩餘約1500億元，按照執政黨版本不用舉債，若是按照國民黨版本增加金額就要舉債，國民黨要求要快要提高額度又不能舉債，顯然前後矛盾，呼籲國民黨正視國人期待，趕快讓特別條例在今天送出委員會。

會議開始前，民進黨立委圍繞在黨團總召柯建銘身旁討論，柯建銘說，今天審查條文一條一條來，有問題就保留，細項等預算編來再講，不行就刪除，立法院有史以來特別條例條文都很少，特別預算送進來才是真正要審。