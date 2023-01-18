不贊成2024初選 王鴻薇：恐讓最強人不能出線黨還分裂

國民黨新科立委王鴻薇上午接受「千秋萬事」節目專訪，談及2024總統大選，王鴻薇直言：「不完全贊同初選」。她說，2024太特殊了，如果辦了初選反而讓最強的人不能出線，還造成國民黨的分裂，她會寧願選擇不要初選。

針對國民黨如何推派總統候選人，王鴻薇之前呼籲將民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘納入民調。她表示，她不是指柯文哲、郭台銘都要加入國民黨的初選，而是一起做民調，假設最後柯輸給侯友宜，那是不是可以來合作？或是請郭台銘一起來支持侯友宜等。

對於國民黨未來總統和立委是否要辦初選，王鴻薇表示，「我並沒有完全贊同一定要初選」，以她自身例子來說，如果她的選區要辦初選，她個人絕對不會參加，因為她有正當性不足的問題；對於2024，她只有一個要求，就是一定要勝選，如果初選推出的人選比較弱，那一定要初選嗎？

王鴻薇強調，2024一定要團結，如果在她這次的選舉裡有一點貢獻，那就是大家都展現了團結。所以現在要有一個認知，只要有最強人選，大家都是最強啦啦隊，團結和整合都很重要，包括整合國民黨以外的在野勢力，但不能國民黨內部都不整合。

王鴻薇坦言，初選確實是一個民主機制，但確實也常常造成分裂，十個裡面有九個都會攻擊對方，在這個過程裡就埋下分裂的種子。而且，2024太特殊了，如果辦了初選讓最強的人不能出線，還造成國民黨的分裂，她會寧願選擇不要初選，這是基層的想法。