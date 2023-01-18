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陳建仁接閣揆？ 王鴻薇：走了一個騙神明來一個騙天主的

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇在立院處女秀質詢「全民共享」特別條例，砲轟官員失職。記者杜建重／攝影
國民黨立委王鴻薇在立院處女秀質詢「全民共享」特別條例，砲轟官員失職。記者杜建重／攝影

國民黨新科立委王鴻薇上午接受「千秋萬事」節目專訪，談及前副總統陳建仁將接閣揆，王表示，行政院長蘇貞昌應該是走定了，蘇如果真的會留下來，不會有最近這種超級離譜的發言（自比袁崇煥）；對於陳建仁接閣揆，她也直言：「走了一個騙神明的，來了一個騙天主的」。

王鴻薇過去曾和陳建仁在臉書為了高端疫苗唇槍舌戰。王說，當時她質疑高端受試者應該不知自己是打安慰劑還是疫苗，但陳建仁卻對高端疫苗掛保證，表示知道自己打的是疫苗，結果陳建仁半夜罵她憑空捏造事實，自承打的是安慰劑。但高端還沒解盲，她辦公室參加實驗的4個助理至今都不知道自己打的是安慰劑還是疫苗。

王鴻薇說，而且高端現在涉嫌內線交易，高端代言人陳建仁是不是幫兇呢？王酸，「走了一個騙神明的，來了一個騙天主的」。王批評，陳建仁的行為是褻瀆天主，接閣揆就是一個魁儡。

而近日立院連席委員會審特別條例，王鴻薇認為，確實有夾帶空白授權的問題，3800億中要發現金只有1400億，其他2400億，其中1000億要補貼台電、1000億是要補助企業等韌性經濟功用，400億是預留財源。她質疑，1000億台電、勞健保個要補多少？而韌性經濟是不是要補助網軍？感覺就是選舉到了要綁樁，「韌性花錢」。

王鴻薇說，國民黨認為這種包裹式的條例，只要1400億發現金，但只要國民黨不同意，就會被說在擋發現金；但如果過了。對於民進黨立委林俊憲批國民黨比皇帝還難伺候，王鴻薇反嗆：「林俊憲你腦袋不清楚啊？我有擋你普發現金嗎？」為什麼只是要發現金還要這麼多資金的流向？

王鴻薇認為，空白授權會只是讓民進黨拿來綁樁，其中一個例子就是無黨籍立委林昶佐之前被罷免，經濟部就到艋舺商圈綁樁，名為振興經濟，實則幫林昶佐辦活動，經濟部長王美花還到現場親自推薦林昶佐。

高端疫苗 王鴻薇 陳建仁

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