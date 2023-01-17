2024總統大選…民進黨若打「抗中保台」牌 學者建議國民黨這樣做

高雄都會發展文教基金會今天舉辦「2023年兩岸關係風險與展望」座談會，學者觀察中共二十大召開後的兩岸政策新走向，探討新型態美中關係對兩岸關係的影響，針對2024年總統大選給在野與執政黨建議。

主持人義守大學副校長李樑堅表示，國際情勢上，冰封對峙多時的中美關係，出現新契機的高層對話。新任中國大陸外交部長秦剛從駐美返回大陸履新，美國國務卿布林肯也即將出訪大陸。展望2023年的美中台與兩岸關係，持續暗潮洶湧、風高浪急。座談會希望集思廣益，提供各界共商與對話，以策進未來。

「和平才是硬道理！」李樑堅指出，民進黨在2022年九合一選舉大敗，「抗中保台」這張牌是否仍然有用，備受考驗。如果繼續操作「抗中保台」兩岸議題來為2024年執政保衛戰獲取選票的情勢下，將來兩岸關係的隱患與挑戰無疑將大大增加。國民黨此選舉雖然大勝，並不表示2024年總統大選前景光明一片坦途，想重返執政，仍必須提出讓民眾認可的「兩岸路線」論述，才能應對民進黨的「抗中保台」。

高雄都會發展文教基金會董事長陳建甫希望，台灣在地緣政治下能走出自己的路。

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方表示，去年拜習會之後，美中關係似乎有轉轘，但不要抱太大期待。馬政府時邦交國有23國，卸任時掉了一個；蔡政府上任時22個，現在只有14個，兩岸關係差時，台灣的國際關係也差，惡意螺旋不斷上升。短短幾年，兩岸現在不是「打不打」的問題，而是「何時打」？大陸愈來愈走自己的路，不管下個政府是哪個黨，協商都會愈來愈困難，但對岸還是希望以和平統一的方式。

中山大學政經系教授辛翠玲表示，大陸解封後大轉彎作法，僵化制度顯然有了些質變。美國政權是「對強則強、對弱更強」，國民黨溫良恭儉讓的作法不適合，對美應有堅定論述；九二共識已糾結一團，國民黨應用不同語彙，在與大陸可對話的基礎上溝通。

屏東教育大學教育行政研究所教授李銘義表示，預判美國未來動作在制度上民主同盟，擴大台灣自保力量，不管是民進黨或國民黨，美國會擇定一個親美政權，繼續把台灣置於第一島鏈地位。大選候選人的兩岸論述、對美論述，需要及早提出，國民黨應營造兩岸關係的避險者。

高雄餐旅大學共同教育委員會教授劉維群說，觀光產業發展、陸生面向來看，近年陸客大幅降低，2015年有400萬，對台灣促進交流、帶動產值，有實質幫助。政治議題外，觀光經濟議題會讓民眾更有感。2028年台灣大專學生人數3.5萬人，5年內私校至少40所影響慘重。2020年大陸暫緩陸生來台就讀交流，建議疫情趨緩後應持續推動陸生來台。

高雄市立空中大學通識教育中心教授胡以祥表示，兩岸應有一戰是必然，原因在現在的年輕人失去對中國的認識，問30歲以下年輕人：袁崇煥是誰？沒有人知道。2024是國民黨最後機會，拿下則可能有緩和空間。國民黨很多事要內省，自己團結，讓民眾感動，才可談其他。賴清德日前的道歉，是為民進黨不團結道歉，而不是為88槍案道歉，所以不值得期待。