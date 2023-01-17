立院遷建成功嶺列入考量 盧秀燕：竭力歡迎極力爭取
立法院長立法院長游錫堃昨宣布國會遷建，規劃6地點，台中市成功嶺營區列入考量。台中市長盧秀燕表示，市府「竭力歡迎、極力爭取」，強調「台中是最好的地點」，台中具備天時、地利、人和，氣候好、南來北往交通方便，可區域平衡、首都減壓。
立法院邀學者專家成立諮詢委員會討論立法院遷（改）建議題，游錫堃昨宣布，中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區等6處，優先考慮遷建基地，立法院委託專業團隊辦理立法院遷（改）建選址評估暨可行性研究案。
盧秀燕今說「台中是最好、最理想地點」，台中市政府「竭力歡迎、極力爭取」。
盧秀燕曾提到，台中具備天時、地利、人和，氣候好、南來北往方便，還可達到區域平衡、首都減壓。市府盤點市區空間，提出包括立法院民主議政園區、烏日兵工整備中心、成功嶺營區、干城商業區、台中都會公園、清泉崗營區等6處適合地點。
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