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發春聯被問2024總統民調 柯文哲排第三「呵呵笑兩聲」曝心聲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
一大一小的支持者專程來替柯文哲加油打氣，兩人上前擁抱，留下開心合影。記者徐白櫻／攝影
一大一小的支持者專程來替柯文哲加油打氣，兩人上前擁抱，留下開心合影。記者徐白櫻／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲各地走透透發春聯，首站從高雄年貨大街開始。柯文哲今天下午在三鳳中街發紅包袋及春聯，不少市民排隊等候熱請喊「加油！」。今天台灣民意基金會公布的總統民調，柯文哲名列第三。柯文哲呵呵笑回應說，就是認真工作，能有什麼想法。

民眾黨高市黨部安排柯文哲下午5點在三鳳中街入口處發紅包袋及春聯，支持群眾聽說柯文哲要來，4點半就開始排隊，有人看見柯文哲後大喊「柯市長加油」、「阿北我愛你」，還有小朋友上前熱情擁抱，柯開心大笑。

台灣民意基金會今天公布2024總統大選民調，民進黨賴清德三成四、國民黨侯友宜三成一、民眾黨柯文哲二成二。跟上月比較，賴清德及柯文哲的支持度均上升，侯友宜下降。

柯文哲一到場就強調他已經開始工作，聽見記者提及最新民調排第三有何想法，柯文哲先是「呵！呵！」兩聲，隨後回應說「認真做，這樣就好了，不然你要怎樣，有什麼想法，認真工作啊」。

民眾黨主席柯文哲（左）今天下午在高雄三鳳中街入口處發紅包袋及春聯。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）今天下午在高雄三鳳中街入口處發紅包袋及春聯。記者徐白櫻／攝影
得知柯文哲要到三鳳中街發春聯，不少人在場排隊等候。記者徐白櫻／攝影
得知柯文哲要到三鳳中街發春聯，不少人在場排隊等候。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）在三鳳中街發紅包袋及春聯。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）在三鳳中街發紅包袋及春聯。記者徐白櫻／攝影

柯文哲 台灣民眾黨 侯友宜 賴清德 民調

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