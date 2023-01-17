陳明通喊林智堅論文門是冤案 黃國昌轟：完全不適任國安局長

國安局張陳明通日前聲稱，新竹市前市長林智堅的論文門是冤案，時代力量前立委黃國昌今天批評，陳明通不斷以「陳局長不回答陳教授問題」為由迴避，林智堅跟調查官余正煌明明都是陳明通的學生，但是陳明通選擇愛護林智堅、犧牲余正煌，這種人完全不適任國安局長。

黃國昌今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他說自己通常不對他黨事情發表評論，但是建議民進黨與其找特定黨內人批鬥，不如冷靜思考對於大家關心的議題，他們在執政過程具體回應為何、做了什麼事。

黃國昌舉例，桃園市前市長鄭文燦主持敗選檢討報告，提出承認黑金，但是請問至今做了什麼改進，另外也沒有針對論文案進行系統性的檢討與反省，反倒是陳明通在質詢時以「陳局長不回答陳教授問題」迴避，在審總預算時卻又突兀地站出來，高喊林智堅案是冤案。

黃國昌表示，明明余正煌跟林智堅2人都是陳明通的學生，但是陳明通不惜愛護林智堅、犧牲余正煌，甚至以國安局長的身分在國會殿堂替林智堅辯護，這種人完全不適任國安局長，陳明通徹底混淆自己的角色，「不管最後是誰抄襲誰，陳明通身為指導教授難辭其咎」。

黃國昌指出，現在各界都在等台大的調查報告，他尊重台大基於學術倫理及專業做出的判斷，但是這件事情已經不是個別學校的事情，論文事件爆發至今已經好幾個月，「陳明通涉及的不只林智堅和余正煌，其他的論文也有相同狀況，都是由一個公版套模生產出來的論文」。

黃國昌也提到，教育部必須出來處理這問題，教育部長潘文忠自己都認為學術論文除非涉及專利、營業秘密等前提，否則都應該公開，而不是不想公開就能不公開，「教育部到現在不處理，請問你們是在睡覺嗎？還是因為牽涉到執政黨的人，所以潘文忠你不敢動？」

黃國昌表示，民進黨的態度讓他混淆，鄭文燦在檢討報告中提到，民進黨全黨挺林智堅，因此讓社會觀感不佳，陳明通卻利用國安局長的身分，繼續傷害余正煌，只為力挺林智堅，「這樣的態度老實說我看不下去」。

黃國昌反問，鄭文燦的檢討報告到底是交差了事，還是真的想要檢討，從民進黨的後續行為，感受不到真的正視問題，反而讓人覺得寫文章只是想要交差了事。