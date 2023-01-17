影／父遭影射出賣「同學都死了」 學者出聲翻案！王世堅哽咽了
日前桃園市前議員王浩宇影射，民進黨台北市議員王世堅的父親王明德，過去曾經在光明報事件中出賣同學，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達」。對此，關注白色恐怖受難者檔案30年的學者周以正，近期找到了1949年保密局呈報時任台灣省主席陳誠的報告書，替王明德翻案。
對此，王世堅今（17）日表示，他父親在過去不但受害，當時還幫助過很多人，認識他父親的人都曉得，他這幾天實在是痛心疾首，他哽咽說，「親人希望我能夠出來為父親講幾句話，我很愧疚我自己竟然沒這個能力」，他也提及，他現在面臨的是，側翼要對他欲除之而後快，置他於死地，在他離開政治圈的時候，「我會找這些人，我有留下一些資料，孰可忍孰不可忍」。
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