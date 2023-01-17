2024總統民調勝賴清德、柯文哲 侯友宜回應了
2024大選煙硝味漸起，有媒體針對2024總統競選做民調，若國民黨派出新北市長侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三人對決，侯友宜以34%領先賴、柯。侯友宜今日受訪表示，目前最主要的工作還是新北市長。
侯友宜今日出席「運算思維與程式語言五年教育合作計畫」，會後受訪被問及民調顯示若與賴清德、柯文哲三人對決，支持度以34%領先賴25%、柯21%。侯說，目前最主要的工作還是新北市市長，尤其新北市有2030的願景工程還在推動中，過年這段期間很多事，新春必須讓大家過一個好年。
侯友宜說，今天最主要是程式教育跟廣達文教基金會來做結合，各項市政工作非常的繁瑣，自己需要全心全力為新北市的市政工作來努力，讓新北市的建設被看見。
有媒體問及，該民調中民眾認為侯處理兩岸問題的支持度只有11％，是否需要加強？侯僅說，一定要讓新北市更長足的進步，把握現階段工作本分，努力的做好自己的角色。
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