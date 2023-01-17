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影／嗆總統府附近先布雷 陳玉珍：蔡總統先綁炸彈再談感受
美方日前宣布出售「火山機動布雷系統」，引發議論。國民黨立委陳玉珍今(17)日受訪時極力反對布雷，並表示，不希望青年子弟下戰場，也不希望家園變成戰地，讓下一代生活在可能戰爭的恐懼中，就像以前7點後宵禁不能出門，燈要蓋起來，不能放風箏，房子不能蓋超過三層樓，那個時代應該過去了，還是想看看怎麼讓兩岸可以多溝通和平。
陳玉珍說，「蔡總統是不是自己要先身上綁炸彈，再告訴大家說，她要來布雷。是不是要先在總統府周圍先布雷，凱達格蘭大道周圍先布起來，讓總統先感受一下，反正人採到也不會爆炸的那種氛圍，感受一下戰地的氛圍，讓那些做決策的人感受一下，為了保護我們的元首」。布雷說是要防戰車，若登陸戰車到岸邊，人不會上來嗎？攻上來人碰到也不會爆炸，布這個地雷的目地在哪？幾十年前兩岸對峙的時候金門布雷，後來清雷清了很久，中間還爆炸很多民眾受傷，萬一清除不乾淨，後代子孫要怎麼樣的一個家園？
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