快訊

國發會主委曝發6千元現金時程 「三種領取方式」曝光

最新民調出爐！侯友宜或郭台銘選總統 支持度皆領先賴清德、柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嗆總統府附近先布雷 陳玉珍：蔡總統先綁炸彈再談感受

聯合報／ 記者陳聖文黃純益賴韻如黃宜靜／台北即時報導
美方日前宣布出售「火山機動布雷系統」，引發議論。國民黨立委陳玉珍今(17)日受訪時極力反對布雷。記者陳聖文、黃純益／攝影
美方日前宣布出售「火山機動布雷系統」，引發議論。國民黨立委陳玉珍今(17)日受訪時極力反對布雷。記者陳聖文、黃純益／攝影

美方日前宣布出售「火山機動布雷系統」，引發議論。國民黨立委陳玉珍今(17)日受訪時極力反對布雷，並表示，不希望青年子弟下戰場，也不希望家園變成戰地，讓下一代生活在可能戰爭的恐懼中，就像以前7點後宵禁不能出門，燈要蓋起來，不能放風箏，房子不能蓋超過三層樓，那個時代應該過去了，還是想看看怎麼讓兩岸可以多溝通和平。

陳玉珍說，「蔡總統是不是自己要先身上綁炸彈，再告訴大家說，她要來布雷。是不是要先在總統府周圍先布雷，凱達格蘭大道周圍先布起來，讓總統先感受一下，反正人採到也不會爆炸的那種氛圍，感受一下戰地的氛圍，讓那些做決策的人感受一下，為了保護我們的元首」。布雷說是要防戰車，若登陸戰車到岸邊，人不會上來嗎？攻上來人碰到也不會爆炸，布這個地雷的目地在哪？幾十年前兩岸對峙的時候金門布雷，後來清雷清了很久，中間還爆炸很多民眾受傷，萬一清除不乾淨，後代子孫要怎麼樣的一個家園？

爆炸 陳玉珍 炸彈 戰爭 總統府

延伸閱讀

陳玉珍警官姊夫「侍親」卻去烏坵監督家族事業 記過2次

影／小三通復航在即 實兵演練陳玉珍給95分好評

小三通分階復航 陳玉珍：愧對台商、籲增兩岸直飛航班

赴廈門商談返台 陳玉珍：周五協調助金酒補齊文件

相關新聞

最新民調出爐！侯友宜或郭台銘選總統 支持度皆領先賴清德、柯文哲

2024總統大選尚未開跑，外界已開始關注可能人選。TVBS民調中心今發布民調指出，國民黨若由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭...

傳中生代四大公子戰鬥位置曝光 潘孟安：我準備去種田

內閣改組傳聞不斷，外傳前副總統陳建仁已點頭銜命組閣，屏東縣前縣長潘孟安有望接任內政部長，潘孟安今天受訪時聲稱，自己目前沒...

批政院「發現金」條例六頁報告要3800億 藍委：荒唐

日前統計出政府稅收超徵4950億元，政府端出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，規劃包括「發現金」...

蔡總統支持度持續低檔 不贊同率創45個月新高

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統的聲望僅有三成九贊同，四成九不贊同；不贊同者比贊同者多10.1個百分點，其中...

影／嗆總統府附近先布雷 陳玉珍:總統先綁炸彈再談感受

美方日前宣布出售「火山機動布雷系統」，引發議論。國民黨立委陳玉珍今(17)日受訪時極力反對布雷，並表示，不希望青年子弟下...

台灣基進黨主席交棒王興煥 陳奕齊：台灣需要射日精神

台灣基進今天舉行新任黨主席交接，卸任黨主席陳奕齊表示，台灣基進不要組個人政治明星來代理政黨，所以不會鎖定偶像明星的結盟組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。