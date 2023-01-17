台灣基進黨主席交棒王興煥 陳奕齊：台灣需要射日精神

台灣基進今天舉行新任黨主席交接，卸任黨主席陳奕齊表示，台灣基進不要組個人政治明星來代理政黨，所以不會鎖定偶像明星的結盟組合，而是要像台語俗諺所說，「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，期勉台灣不需要像中國的后羿，而是需要泰雅族的故事。

台灣基進上午舉行「『仝齊』（kāng-tsê）前行」黨主席交接典禮，陳奕齊正式交棒秘書長王興煥，陳奕齊致詞時說明，台灣需要一支政治隊伍，與本土執政的民進黨，共構台灣的民主陸地，否則每2年必定面臨「定期亡國感」，這就是台灣基進繼續為民主打拚的方式。

陳奕齊表示，在台灣組黨、小黨的生存真的非常艱難，再加上台灣基進要做的方式，不是鎖定所謂的偶像明星的加盟組合，他們不要組個人政治明星來代理政黨，而是要組的台語俗諺所說的「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」。

陳奕齊期勉，台灣不需要像中國的后羿，「1個英雄射下9個太陽」，而是需要台灣泰雅族的故事，「勇士揹著小朋友，一起往多餘的太陽的方向前進。勇士老了，小嬰兒長大了，繼續接下任務，總有一天，會逼近多於太陽的地方，把太陽射下來」。

陳奕齊也說，或許有很多人不同意台灣基進的主張、政治理念及政治參與的路線，但是台灣基進是一個從南方組成，追求一個夢想，一個屬於台灣人民應該有的全世界兩百多個國家能平等、和平相處的地位，並且跟大家平等、有尊嚴地一起生存在這個地球村小小的島上。

陳奕齊呼籲，社會有志如果疼惜台灣基進，拜託大家能夠支持、幫助新任主席共同撐起，使台灣基進可以繼續壯大、為台灣打拚，希望政治真的可以變成一種工具，能夠讓台灣人民有個美好的國度、讓政治變得可親，這是台灣基進的夢想，同時也是對政治的熱情與理想。

王興煥致詞時指出，台灣基進歷經10年的砥礪，從前總統馬英九中國政權復辟的年代，一路走到本土執政但危機仍然四伏的今天，始終以理想、責任與熱情在國家認同堅持台灣獨立，並且在社會民生主張公平正義。

王興煥說，陳奕齊決定將卸下擔任6年的黨務工作，未來將以台灣基進顧問的身分，擔負政治教育與政治組織的重責，與台灣基進的黨務系統「仝齊」分進合擊，而自己也以如履薄冰的慎重，接棒台灣基進黨主席一職，未來將與全台黨員上下強化民主韌性，捍衛本土政權。