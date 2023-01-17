王鴻薇首登立院質詢台 初登板就開嗆官員「失職」

台北市第三選區補選當選的國民黨立委王鴻薇下午首度登上質詢台，參與立法院聯席委員會對特別條例「發現金」的審查會議審議特別條例，王鴻薇不僅站上質詢台，質詢結束後還立即坐上主席位置，代替原本的主席、同黨籍立委李德維主持會議。

針對經濟等五個委員會聯席審查「強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果條例」，王鴻薇表示，近年來政府超徵稅收累積金額超過1兆元，很可惜這個條例沒有訂定如何處理超徵稅收的固定制度，王鴻薇痛批這些都是花錢撒幣且消化預算的條例，沒有處理超徵還債的精神，開嗆官員「你們失職」。

王鴻薇說，稅收超徵不應濫用亂花，應還給納稅人，也應拿來還債，但這次的特別條例只有提到要怎麼花這4千億元，卻完全沒有制度說明該如何處理。