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王鴻薇首登立院質詢台 初登板就開嗆官員「失職」

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天在立院處女秀質詢「全民共享」特別條例，砲轟官員失職。記者杜建重／攝影
國民黨立委王鴻薇今天在立院處女秀質詢「全民共享」特別條例，砲轟官員失職。記者杜建重／攝影

台北市第三選區補選當選的國民黨立委王鴻薇下午首度登上質詢台，參與立法院聯席委員會對特別條例「發現金」的審查會議審議特別條例，王鴻薇不僅站上質詢台，質詢結束後還立即坐上主席位置，代替原本的主席、同黨籍立委李德維主持會議。

針對經濟等五個委員會聯席審查「強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果條例」，王鴻薇表示，近年來政府超徵稅收累積金額超過1兆元，很可惜這個條例沒有訂定如何處理超徵稅收的固定制度，王鴻薇痛批這些都是花錢撒幣且消化預算的條例，沒有處理超徵還債的精神，開嗆官員「你們失職」。

王鴻薇說，稅收超徵不應濫用亂花，應還給納稅人，也應拿來還債，但這次的特別條例只有提到要怎麼花這4千億元，卻完全沒有制度說明該如何處理。

另外，王鴻薇質詢經濟部長王美花是否可承諾今年電價不會調整？王美花對此表示，在1千億元中要挹注多少給台電還沒有定案，而台電過去兩年都虧損，無法承諾台電不會調整電價。

台北市第三選區補選當選的國民黨立委王鴻薇（右）下午首度登上質詢台，質詢結束後還立即坐上主席位置，代替原本的主席、同黨籍立委李德維（左）主持會議。議事人員在旁立即給予相關資訊。記者杜建重／攝影
台北市第三選區補選當選的國民黨立委王鴻薇（右）下午首度登上質詢台，質詢結束後還立即坐上主席位置，代替原本的主席、同黨籍立委李德維（左）主持會議。議事人員在旁立即給予相關資訊。記者杜建重／攝影
昨天才宣誓就職的國民黨新立委王鴻薇下午初登場質詢，面對財政部代理部長阮清華（左二）無法立即答覆問題，王鴻薇立即開嗆「你是來這邊做什麼」？一旁的經濟部長王美花（右一）、國發會主委龔明鑫（右二）和主計長朱澤民（左一）也不知如何回答。記者杜建重／攝影
昨天才宣誓就職的國民黨新立委王鴻薇下午初登場質詢，面對財政部代理部長阮清華（左二）無法立即答覆問題，王鴻薇立即開嗆「你是來這邊做什麼」？一旁的經濟部長王美花（右一）、國發會主委龔明鑫（右二）和主計長朱澤民（左一）也不知如何回答。記者杜建重／攝影

王鴻薇 台電 王美花 立法院

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