最新民調出爐！侯友宜或郭台銘選總統 支持度皆領先賴清德、柯文哲

2024總統大選尚未開跑，外界已開始關注可能人選。TVBS民調中心今發布民調指出，國民黨若由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘參選，皆以34%支持度領先副總統賴清德的25%，台北市前市長柯文哲則以兩成緊追在後。

TVBS民調中心針對2024總統可能的競選組合，進行不同人選競逐情況下的支持度調查。

調查結果指出，國民黨若由侯友宜參選，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲3人對決，侯友宜支持度為34%，領先賴清德的25%，也高於柯文哲的21%。郭台銘如果重返國民黨並獲得提名，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲競選，郭台銘支持度同為34%，賴清德為25%，而柯文哲則為20%。

如果國民黨由黨主席朱立倫參選，與民進黨賴清德和民眾黨柯文哲競選，朱立倫支持度為14%，低於賴清德的31%，也低於柯文哲的30%。

交叉分析顯示，在侯友宜代表國民黨，與賴清德、柯文哲競逐時，20-29歲及30-39歲年輕選民對柯文哲支持度皆超過3成，侯友宜、賴清德則在2成多；40-49歲民眾有35%支持侯友宜，有2成以上支持賴清德和柯文哲；而50-59歲及60歲以上民眾均有4成以上支持侯友宜，高於賴清德2成多的支持度，柯文哲則在2成以下，但60歲以上有21%尚未決定支持對象。

在北北基、桃竹苗、中彰投地區，侯友宜獲得4成左右的支持度，高於賴清德、柯文哲2成上下的支持度；雲嘉南地區，有41%支持賴清德，高於侯友宜的26%及柯文哲的13%；高屏澎地區有30%支持賴清德，與支持侯友宜的27%相當，20%支持柯文哲，有17%未決定支持對象。

政黨傾向方面，民進黨認同者對賴清德支持度為73%，11%支持侯友宜，6%支持柯文哲；而國民黨支持者，74%表示支持侯友宜，14%支持柯文哲；民眾黨支持者對柯文哲支持度為61%，高於侯友宜的30%；中立選民有29%支持侯友宜，21%柯文哲，17%支持賴清德，但也有16%表示三人都不支持，17%尚未決定支持對象。

若是郭台銘與賴清德、柯文哲競逐，年齡交叉分析發現，20-29歲年輕選民有37%支持柯文哲，侯友宜、賴清德則在2成以下；30-39歲對柯文哲支持度為33%，分別有25%支持賴清德和郭台銘；40-49歲有39%支持郭台銘，兩成多支持賴清德和柯文哲。

50-59歲有超過半數（51%）支持郭台銘，24%支持賴清德，11%支持柯文哲；60歲以上有33%支持郭台銘，也有30%支持賴清德，僅7%支持柯文哲。整體而言，柯文哲在20-39歲年輕選民中較具優勢，中高齡選民則以侯友宜及郭台銘較受支持，而賴清德在各年齡層支持度差距不大。

而在北北基、桃竹苗、中彰投、高屏澎地區，郭台銘都獲得3成以上的支持度，高於賴清德2成多的支持度，也高於柯文哲；雲嘉南地區，有37%支持賴清德，也有31%支持郭台銘，僅9%支持柯文哲。

政黨傾向方面，民進黨認同者68%支持度賴清德，17%支持郭台銘，僅6%支持柯文哲；而國民黨支持者，66%支持郭台銘，17%支持柯文哲；民眾黨支持者有51%支持柯文哲，也有40%支持郭台銘；中立選民有26%支持郭台銘，20%柯文哲，也有19%支持賴清德，有13%表示都不支持，另外22%沒有表示意見。

若由國民黨是由朱立倫參選，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲3人競逐的情況，調查結果顯示，朱立倫支持度為14%，低於賴清德的31%，及柯文哲的30%。整體而言，若民進黨由賴清德參選，柯文哲也參選的情況下，賴清德及柯文哲目前支持度不敵侯友宜或郭台銘，但國民黨由朱立倫參選，目前居於下風。

民調結果指出，如果柯文哲沒有參選2024總統大選，2024是由國、民兩黨對決，在民進黨賴清德與國民黨朱立倫對決時，賴清德支持度為44%，領先朱立倫（25%）19個百分點。若國民黨是改由郭台銘參選總統，在與民進黨賴清德兩人對決時，郭台銘的支持度為47%，則高於賴清德的34%一成以上。

而若由侯友宜代表國民黨參選，與賴清德競選總統時，侯友宜支持度為51%，賴清德則為32%，侯友宜明顯領先賴清德近2成。整體而言，國民黨推派侯友宜或郭台銘，支持度均領先賴清德，而朱立倫則暫居劣勢。

本次調查由TVBS民意調查中心採市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於1月9日至1月16日晚間18時30分至22時，共接觸1606位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為351位，拒訪率為21.9%，最後成功訪問有效樣本1255位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。