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酸蘇貞昌搞錯歷史 游淑慧：說給蔡英文聽 「換掉我自毀長城」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書

行政院長蘇貞昌日前受訪表示，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」被解讀自比明末大將袁崇煥，國民黨北市議員游淑慧今天在臉書表示，「蘇貞昌自比袁崇煥？這不是在講給我們聽的，這是在講給蔡英文聽的....」，游也說，蘇是藉此跟英皇說「別當崇禎、別幹蠢事，我是你抵抗賴清德、抵抗在野監督的長城……，換掉我，是自毀長城」。

不過游也表示，問題是蘇搞錯歷史了，他不是袁崇煥 他比較像宦官王振，「欺上瞞下、控制朝廷」，慫恿明英宗開啟戰火、御駕親征……最後發生土木堡之變，昏君都被人俘虜了。

游淑慧今天以「淑慧說歷史」為題在臉書貼文，表示蘇貞昌自比袁崇煥，這不是在講給我們聽的，這是在講給蔡英文聽的，是蘇貞昌閣揆保衛戰給英皇的「諫言」，聽信宦官疑心袁崇煥的是崇禎，陣前換將下獄袁崇煥的是崇禎，最後凌遲處死袁崇煥的還是崇禎。

游淑慧說，當年崇禎此舉被認為「自毀長城」，蘇貞昌今天也是藉此跟英皇說「別當崇禎、別幹蠢事，我是你抵抗賴清德、抵抗在野監督的長城……」，「換掉我，也是自毀長城」。

不過游也說，但問題是，蘇搞錯歷史了，他不是袁崇煥，他比較像宦官王振，「欺上瞞下、控制朝廷」，慫恿明英宗開啟戰火、御駕親征……最後發生土木堡之變，昏君都被人俘虜了。游也在文末標註「以史鑒今、昏君奸臣、國無寧日。」

長城 蘇貞昌 蔡英文

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