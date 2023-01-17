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花敬群稱換約轉售限制不回溯 時力批公然曲解法律

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨團上午針對《平均地權條例》三讀修正後，內政部代理部長花敬群曲解法令帶頭違法舉行記者會，強烈譴責花敬群曲解法律「非常無恥」。記者杜建重／攝影
時代力量黨團上午針對《平均地權條例》三讀修正後，內政部代理部長花敬群曲解法令帶頭違法舉行記者會，強烈譴責花敬群曲解法律「非常無恥」。記者杜建重／攝影

時代力量立法院黨團黨團總召邱顯智今天表示，立法院在1月10日三讀通過「平均地權條例」修正草案，內政部代理部長花敬群卻公然曲解法律，聲稱預售屋換約轉售限制的規定不溯及適用，完全藐視剛從國會三讀通過的打炒房條文，請行政院長蘇貞昌管好內政部。

時代力量立法院黨團上午舉行「才修法就違法護炒房，花敬群帶頭藐視國會」記者會，邱顯智說明，為了遏止房市炒作的歪風，立法院在上周通過《平均地權條例》條文修正草案，重中之重就是禁止預售屋的換約轉售。

然而，邱顯智說，花敬群竟然公然曲解法律，藐視剛從國會三讀通過的打炒房條文，這樣的消息一出，造成網路上投資客群組一片的慶祝，更是再度重創年輕世代的居住負擔。

邱顯智指出，內政部在2021年提出禁止預售屋換約轉售的《平均地權條例》草案，當時面對市場上由建商及投資客大量鎖單炒作，時任內政部次長的花敬群在立法院備詢時說「預售屋換約轉售將會溯及既往」，結果修法後竟然聲稱「修法施行前取得的預售屋合約仍然可以轉售」。

邱顯智舉例，如果一個新興毒品修法納管後，持有新興毒品的人難道可以說法律修正前就已經持有，所以修法後仍可在市場上販賣，內部部簡直是在挑戰台灣社會的常識，同時踐踏受居住問題所苦的年輕朋友。

邱顯智還說，就在外界在質疑內政部的時候，投資客群組卻正大肆慶祝「上路前再漲一波」，更有建商公然宣稱「上半年日出之前，將有一波『絕版可換約預售屋』搶購潮」，更加凸顯行政院及內政部護航建商及投資客，讓人感到非常無恥，已經到了亡法亂紀的程度。

邱顯智強調，年輕人被高房價壓得喘不過去，新生兒出生數更來到我國歷史新低，幾乎已經是全球倒數，民進黨政府如果再繼續與建商站在一起，那就別怪年輕朋友用選票再次教訓無恥的政客。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，現在擔任內政部次長的花敬群，狠狠打臉以前在大學擔任學者的花敬群，「今年的花代理部長也在打臉去年的花敬群次長」，如果內政部及未來上任的行政院長再如此亂搞，絕對會讓民進黨吃到最大的苦頭。

內政部 邱顯智 花敬群

延伸閱讀

影／才修法就違法護炒房 時力批花敬群帶頭藐視國會

預售屋禁換約不溯及既往 花敬群：關後門不是開後門

邱顯智批花敬群曲解法令開後門 讓打炒房修法淪為笑話

邱顯智嗆他是立院習近平 柯建銘反批學黃國昌抹黑作秀

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