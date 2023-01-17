北市府禁民團大湖公園辦水域活動 監委要查

監察委員范巽綠、蘇麗瓊今天表示，接獲民間團體陳情，台灣開放水域聯盟為推廣SUP獨木舟活動，向台北市政府申請於大湖公園舉辦划船活動，並盼能以常態化方式辦理，卻遭市府以裁量性理由為難否准。究竟台北市政府現行政策方向及法令規範，有無侵害民眾觀光休閒權益，有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

二位監委表示，台灣擁有豐富的水資源，河川湖泊密集度高，目前國際諸多先進城市，亦倡行水上娛樂活動，透過全民共享開放水域方式，來促進城市經濟發展，惟我國現行對於水域之法令限制多，與國際先進城市對於開放水域之作法趨勢似有明顯落差。

二位監委指出，本案台北市政府對於轄管之湖泊水域，得否開放划船等觀光活動之相關政策方向及法令規定，有無因應時空背景適時檢討、相關規範有無不合時宜情事、及台北市政府禁止民間團體申請於大湖公園舉辦水域活動之處置作為，是否符合目的性及比例原則、審查準則是否明確適當，都將深入了解。

二位監委說，國內各直轄市及地方政府有不同規範，造成水域活動愛好者之困擾且難以遵循，就主管機關對全國性開放水域範圍、數量及現況之盤點，據以落實海洋國家親水政策，相關法規及基礎調查工作似有待規劃；另目前相關單位以環境保護為由，禁止水域活動，是否符合目的性及比例原則？與紐約、東京、阿姆斯特丹等國際先進城市之作法有何落差？因事涉民眾休閒遊憩權益，將進行調查釐清。

此外，監委陳景峻、范巽綠、蕭自佑今天也針對馬祖貨船在去年載運大量龍蝦到大坵無人島，回程卻無載運貨物，疑進行海上走私；相關船舶管制措施是否有缺漏、有無人員涉及不法，申請自動調查。