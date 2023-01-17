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蔡英文接見美參議員楊恩 盼建構民主晶片永續產業鏈

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
美國聯邦參議員楊恩（Todd Young, R-IN）率團訪台，蔡英文（圖）總統今天在總統府接見。記者劉懿萱／攝影
美國聯邦參議員楊恩（Todd Young, R-IN）率團訪台，蔡英文（圖）總統今天在總統府接見。記者劉懿萱／攝影

美國聯邦參議員楊恩（Todd Young, R-IN）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，面對威權主義擴張以及後疫情時代的經濟挑戰，希望台灣持續發揮半導體產業的能量，跟理念相近的夥伴一起建構民主晶片的永續產業鏈，這也有助於台、美以及全球經濟持續繁榮發展。

蔡總統表示，楊恩是台灣在美國國會的堅強後盾，長期支持台灣的國際參與，也深化台美經貿關係，楊恩所代表的印第安納州與台灣也有很深的淵源，不只是台灣和美國締結的第一個姊妹州，近來雙方在半導體領域也建立了教育和研發工作，將持續強化夥伴關係。

蔡總統表示，面對威權主義擴張以及後疫情時代的經濟挑戰，希望台灣持續發揮半導體產業的能量，跟理念相近的夥伴一起建構民主晶片的永續產業鏈，這也有助於台、美以及全球經濟持續繁榮發展。

蔡總統說，楊恩是美國晶片與科學法立法的重要推手，展現出對美國半導體發展的遠見，也為台美在相關的領域開創更多的合作空間。期待在楊恩的支持下，台灣跟美國可以儘速簽署避免雙重課稅協定，為雙方的產業和人才交流創造更多的利基。

蔡總統提到，楊恩很關注數位貿易跟數位轉型議題，這幾天，台美21世紀貿易倡議舉行了新一回合的談判，相信台灣跟美國能夠在這個機制底下持續推動在數位貿易等領域的合作，建立更全面的經貿夥伴關係。感謝美國政府和國會長期對台灣安全的關注和重視，也期待跟楊恩針對台美國防安全、經濟安全領域的合作深入交換意見。感謝楊恩以台灣做為新年度新國會出訪的首站，這是對台灣堅定又溫暖的支持。

美國 半導體

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