賴清德務實台獨讓美方不放心 潘孟安：應該不至於如此

金融時報昨天報導，美方對副總統賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮，對於這種說法不太放心，屏東縣前縣長潘孟安今天說，應該不至於如此，賴清德明天將發表黨主席就職演說，不但會讓美、日兩國及兩岸放心，更會提出讓台灣人民安心的具體方向。

英國媒體金融時報昨天報導，美國的中國專家葛來儀等人表示，美方對民進黨主席賴清德還不太熟悉，未具名的美國官員則說，美方對賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮，因此對這種說法不太放心。

台灣基進上午舉行黨主席交接典禮，潘孟安以特別貴賓身分出席，他在會前受訪時表示，應該不至於如此，在蔡英文總統的領導的四個堅持之下，賴清德就整個台灣的方向、未來的定位都講得很清楚。

潘孟安也說，賴清德將在明天發表就職民進黨主席的相關說法，相信不但會讓美、日兩國及兩岸放心，更會提出讓台灣人民安心的具體方向，「我想這點毋庸置疑」。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪時表示，賴清德還沒成為正式的總統候選人，他過去的說法各界都有在關注，所謂「務實的台獨工作者」重點是在務實，所以未來賴清德要如何展現，的確會是美方特別關注的地方。

羅致政也說，這陣子以來，美方的各種人士不斷來到台灣，多少跟賴清德都有互動的機會，相信美方如果真正了解他務實的取向，應該不至於會有太多疑慮，再加上賴清德擔任民進黨主席之後，民進黨的原則跟立場，某個角度也是代表總統候選人的基本立場。