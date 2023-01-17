選總統：賴清德34% 贏侯友宜31%、柯文哲22%

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

副總統賴清德民意翻轉，角逐大位民調領先新北市長侯友宜！台灣民意基金會17日民調指出，若未來由賴清德、侯友宜、柯文哲競爭總統大位，34%民眾將支持賴清德，31%支持侯友宜，22%支持柯文哲。其中，侯友宜支持度大跌7.3%。但台灣民意基金會董事長游盈隆指出，近兩個月民意大幅震盪，要預測2024年大選仍言之過早。

賴侯柯三方混戰

如果未來由賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭，選民支持誰？最新民調顯示，賴清德領先侯友宜2.6個百分點。游盈隆說，侯友宜支持度大跌7.3%、賴清德激增5%、柯文哲也增加4.5%，正顯示沒有人能穩定領先，2024年總統選舉的變數仍非常高。

目前民進黨內的潛在人選觀察，賴清德獲得57.7%的滿意度，遠高於前副總統陳建仁的16.7%；在國民黨內，侯友宜雖以36.7%滿意度高居第一，但第二名的鴻海創辦人郭台銘也有28.6%，國民黨主席朱立倫、資深媒體人趙少康分別僅有7.9%與4%。

對民進黨反感高

游盈隆表示，國民黨去年勝選的效應已逐漸降低，加上侯友宜仍未明確表態是否參選2024，且近日曾說「台灣不能做國際棋子」引起輿論注目，支持度可能因此降低；民進黨則因賴清德擔任黨主席而獲得基本盤回流。但以好感度來看，31%民眾對民進黨有好感、32%反感；26%對國民黨有好感，反感度同樣也有26%。

另外，以好感溫度計來觀察，民進黨僅獲46.61分，低於國民黨的48.1分，游盈隆說，如何讓民眾對民進黨的感情回溫是黨主席未來要面對的難題；而國民黨雖然分數有逐漸提高，但始終無法超過及格線50分，他認為國民黨需要多思考如何降低民眾的疑慮，爭取更多支持。

民進黨26%支持、國民黨22%

關於台灣人的政黨支持傾向，最新調查顯示，20歲以上的台灣人有26%支持民進黨，22%支持國民黨，20%支持民眾黨，4.3%支持時代力量，4.3%支持台灣基進，21%中性選民。不過游盈隆也透露，他曾私下對民眾黨做過感情溫度計測量，分數也沒有超過50分，顯示民眾對3黨都無法信任。

游盈隆分析，柯文哲一定會出來選，而這樣局勢對民進黨較有利，因此民進黨的最高策略就是逼柯文哲出來選、避免讓侯友宜出來選。針對外界質疑賴清德「務實台獨工作者」的立場，游盈隆也說，現在反而是賴清德對外說明其兩岸政策的最好時機，統獨在台灣選戰中是重要議題，若能獲得民眾信任，對賴清德就是加分。

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