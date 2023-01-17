影／預售屋換約髮夾彎 民眾黨：政府打房決心何在？
《平均地權條例》1月10日修法剛通過，內政部代理部長花敬群表示「不溯及既往」。民眾黨立院黨團幹事長張其祿今天與OURs都市改革組織秘書長彭揚凱一同召開記者會，呼籲政府落實《平均地權條例》和《租賃條例》的立法精神，不該繼續放任投資客炒房，才能實現蔡英文總統6年多前對居住正義的承諾。
張其祿表示，民進黨忽略長期受畸形房價壓迫的民眾，內政部代理部長花敬群在《平均地權條例》通過後，髮夾彎違背去年12月在內政委員會備詢時所做的承諾，不僅宣稱私法人購買預售屋禁換約「不溯及既往」，連投資客在政策實施之前購買的預售屋，也有「日出條款」，可不受禁售限制。
張其祿批評，政府為了維護他們的利益，真的可以濫用信賴保護原則嗎？政府打房決心何在？
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