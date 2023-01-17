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潘孟安出席台灣基進黨主席交接：互相學習各自分進合擊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進上午舉行黨主席交接典禮，前屏東縣長潘孟安以特別貴賓身分出席。記者林銘翰／攝影
台灣基進上午舉行黨主席交接典禮，前屏東縣長潘孟安以特別貴賓身分出席。記者林銘翰／攝影

台灣基進今天舉行新任黨主席交接，屏東縣前縣長潘孟安受邀出席觀禮，潘孟安受訪時表示，自己與台灣基進黨主席陳奕齊在318學運結識，民進黨與台灣基進彼此學習，各自分進合擊，台灣不是屬於單一個人，而是屬於全體國人，應該不分你我共同思考台灣的未來。

台灣基進上午舉行黨主席交接典禮，潘孟安以特別貴賓身分出席，他在會前受訪時說，他跟台灣基進的很多人都是好朋友，大家過去都是老兄弟，「有很多年輕夥伴其實都很認真很不錯，大家都是在關心台灣的未來」，自己是站在過去好朋友的立場，特別以個人的身份前來致意。

潘孟安憶及，過去在318太陽花學運的時候，他在民進黨立法院黨團擔任幹事長，捍衛這些學生的人身安全，自己跟民進黨立法院黨團總召柯建銘常常自嘲，「民進黨立法院黨團的同仁，就是當初318學運的保全人員」，而他就是在318學運時期認識陳奕齊。

潘孟安說，自己在318學運的過程裡面，看到很多關心台灣前途、擔心台灣未來的年輕人，包括在學界、政治領域或是其他企業的很多人士，他認為這群年輕人就像30年前的民進黨一樣熱血，所以要特地前來加油打氣。

潘孟安也說，這幾年來民進黨與台灣基進彼此互相學習鼓勵，各自分進合擊，台灣不是屬於單一政黨，更不是屬於單一個人，而是屬於全體國人，所以大家應該不分你我，共同思考台灣的未來，「這是過去這幾年，我們共同的心聲，也是共同的方向及目標」。

太陽花學運 民進黨 潘孟安

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