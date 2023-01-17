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立委陳琬惠指蘇揆下台「已是板上釘釘」 仍做最後掙扎

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照

九合一選舉後，內閣改組風聲不斷，行政院長蘇貞昌15日說「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」民眾黨立委陳琬惠表示，蘇揆至今仍不接受人心背離的事實，「即使下台已是板上釘釘，仍然在做最後掙扎」。

陳琬惠指行政院態度傲慢，蘇揆多次帶頭反質詢，且在國會殿堂對立委嗆聲、護航高端疫苗和NCC審查鏡電視執照，令人民對內閣團隊失望。

外傳國防部長將由國安會秘書長顧立雄接任，陳琬惠表示，台灣正處於軍事衝突日漸激烈的氛圍，顧立雄能否面對嚴峻的國際情勢仍是問號，現任國防部長邱國正連在立院備詢也展現軍人風骨。陳琬惠說，「不是不能有文人部長」，而是區域軍事局勢需要專業人才精準分析和研判，籲執政黨不要以派系用人，內閣改組應拋棄政治凌駕專業的陋習，不要上演一齣又一齣的治理鬧劇。

陳琬惠 內閣 顧立雄

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