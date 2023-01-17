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批政院「發現金」條例六頁報告要3800億 藍委：荒唐

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
政府端出「發現金」條例草案，將運用3800億預算。國民黨立委洪孟楷今發臉書批評，行政院條例僅六頁，平均一頁就要約600億元，其中更直接要求立法院「授權」行政院做後續預算使用，根本荒唐。本報資料照片
政府端出「發現金」條例草案，將運用3800億預算。國民黨立委洪孟楷今發臉書批評，行政院條例僅六頁，平均一頁就要約600億元，其中更直接要求立法院「授權」行政院做後續預算使用，根本荒唐。本報資料照片

日前統計出政府稅收超徵4950億元，政府端出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，規劃包括「發現金」，將運用3800億預算。國民黨立委洪孟楷今發臉書批評，行政院條例僅六頁，平均一頁就要約600億元，其中更直接要求立法院「授權」行政院做後續預算使用，根本是「荒唐」。

今立法院舉行經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會委員會的聯席委員會，對政院「發現金」條例草案和國民黨團提出的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」兩案進行併案審查，行政部門相關首長也列席備詢。

由於朝野立委對條例範圍、時程上有許多不同意見，今天委員會一早就有激烈討論。

洪孟楷質詢完後發文表示，3800億的使用，其中1800億是全民普發現金還稅於民， 1000億用於補貼勞健保及台電虧損，但剩下1000億用在「強化經濟及社會韌性」，這又是一個民進黨主政下的文青名詞。

洪孟楷貼出條例草案第四條並質疑，說授權強化韌性預算，但內容「是什麼完全沒寫」，看起來什麼都可以與經濟、社會沾上邊的話，那買武器算不算強化韌性？數位部之前開發麵線點餐系統算不算？他認為什麼都能解釋，就是毫無限制，「就是空白支票亂開」。

洪孟楷指出，執政黨意圖拿普發現金來偷渡條例，想要空白授權，如果民進黨要護航這樣的條例，無疑就是自我矮化，是不尊重民意代表，更是不尊重台灣2350萬所有民眾，立法院在民進黨佔多數下如通過此案，也真的可以關門算了。

政府端出「發現金」條例草案，將運用3800億預算。國民黨立委洪孟楷今發臉書批評，行政院條例僅六頁，平均一頁就要約600億元，其中更直接要求立法院「授權」行政院做後續預算使用，根本荒唐。圖／取自洪孟楷臉書
政府端出「發現金」條例草案，將運用3800億預算。國民黨立委洪孟楷今發臉書批評，行政院條例僅六頁，平均一頁就要約600億元，其中更直接要求立法院「授權」行政院做後續預算使用，根本荒唐。圖／取自洪孟楷臉書

洪孟楷

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