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影／才修法就違法護炒房 時力批花敬群帶頭藐視國會

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
時代力量黨團上午針對《平均地權條例》三讀修正後，內政部代理部長花敬群曲解法令帶頭違法舉行記者會，強烈譴責花敬群。記者杜建重／攝影
時代力量黨團上午針對《平均地權條例》三讀修正後，內政部代理部長花敬群曲解法令帶頭違法舉行記者會，強烈譴責花敬群。記者杜建重／攝影

時代力量黨團上午舉行「才修法就違法護炒房 花敬群帶頭藐視國會」記者會，針對《平均地權條例》三讀修正後，內政部代理部長花敬群曲解法令帶頭違法，背離立法院修法防堵炒房的立法旨意，時代力量黨團提出強烈譴責，並呼籲行政院長好好管好內政部。

時代力量立院黨團總召邱顯智表示，上週1月10日立法院為了遏止房市炒作的歪風修正通過《平均地權條例》，重中之重就是「禁止預售屋的換約轉售」，然而條文修正後第二天，內政部代理部長花敬群竟公然曲解法律，藐視剛從國會三讀通過的打炒房條文，這樣的消息一出，更造成網路上投資客群組一片的慶祝，再度重創年輕世代的居住負擔。

邱顯智進一步表示，2021年12月內政部提出禁止預售屋換約轉售的《平均地權條例》草案，當時面對市場上由建商及投資客大量鎖單炒作，時任次長的花敬群在立法院備詢表示「預售屋換約轉售將會溯及既往」，結果修法後的1月12日，花次長竟然對外表示修法施行前取得的預售屋合約仍然可以轉售，內政部甚至在三天內二度發布新聞稿，強調這個曲解修法的法律概念。

邱顯智指出，當外界質疑內政部時，投資客群組正大肆慶祝「上路前再漲一波」，更有建商公然宣稱「上半年日出之前，將有一波『絕版可換約預售屋』搶購潮」，更加凸顯行政院及內政部護航建商及投資客，非常令人感到無恥，已經到了亡法亂紀的程度。

時代力量 花敬群 邱顯智 打炒房

延伸閱讀

立委張其祿指政府為建商和投資客「盜壘」 放任炒房

預售屋禁換約不溯及既往　花敬群：關後門不是開後門

邱顯智批花敬群曲解法令開後門 讓打炒房修法淪為笑話

影／怒斥打房打假球 王婉諭批花敬群替投資客解套

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