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立委張其祿指政府為建商和投資客「盜壘」 放任炒房

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立院10日通過平均地權條例修法，民眾黨團立院幹事長張其祿（中）等人今舉行記者會，指內政部代理部長花敬群另立名目開巧門。 圖／民眾黨團提供
立院10日通過平均地權條例修法，民眾黨團立院幹事長張其祿（中）等人今舉行記者會，指內政部代理部長花敬群另立名目開巧門。 圖／民眾黨團提供

立院10日通過平均地權條例修法，民眾黨團立院幹事長張其祿等人今舉行記者會，指內政部代理部長花敬群另立名目開巧門，籲政府落實平均地權條例和租賃條例立法精神，不要繼續放任炒房投資客。

張其祿說，民進黨忽略長期受畸形房價壓迫的人民，內政部代理部長花敬群在平均地權條例通過後，髮夾彎違背去年12月在內政委員會備詢時所做的承諾，不僅宣稱私法人購買預售屋禁換約「不溯及既往」，連投資客在政策落實之前購買的預售屋，也有「日出條款」不受禁售限制，政府為了維護特定人的利益，濫用信賴保護原則。

張其祿指，目前預售屋成交量減少，成交價格卻未受到衝擊，依實價登錄預售屋成交資料統計，台南市去年平均每坪30.7萬元，年增24.1%；高雄市年增30.0%增幅最高，預售平均每坪32.4萬元。

張其祿表示，國發會主委龔明鑫曾說「千萬不要懷疑政府決心，一定會極力遏止房市炒作」但如今內政部大開後門幫投資客逃亡，打房淪為打假球，政府卻還在為建商和投資客「盜壘」，無視民眾期待。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指，「預售屋禁止轉售」法律不溯及既往是指「本法施行之後，即禁止預售屋契約轉售，但不可追溯施行之前的轉售行為」，絕非內政部所言「本法施行之後，過去的預售屋仍然可以轉售」。

民眾黨團呼籲內政部，應重新考量平均地權條例修法下的信賴保護原則適用範圍，不要為了護航投資客恣意濫用，此外，內政部訂定子法或施行細則時，應將「不真正溯及既往」概念加入，所有違規轉售行為都應該禁止，不要故意開後門。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立院黨團幹事長張其祿。 圖／民眾黨團提供

內政部 張其祿 花敬群

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