傳中生代四大公子戰鬥位置曝光 潘孟安：我準備去種田

內閣改組傳聞不斷，外傳前副總統陳建仁已點頭銜命組閣，屏東縣前縣長潘孟安有望接任內政部長，潘孟安今天受訪時聲稱，自己目前沒有任何規畫，大部分的時間都在屏東陪伴家人，內閣改組尊重蔡英文總統的決定，「我現在準備去種田了」。

行政院長蘇貞昌交棒的態勢逐漸明朗，民進黨人士透露，目前蔡英文鎖定的閣揆人選仍是陳建仁，未來由陳建仁組閣的方向不至於有大變化，而交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦與潘孟安等民進黨「中生代四大公子」的未來戰鬥位置也逐漸有了眉目。

台灣基進上午舉行黨主席交接典禮，潘孟安以特別貴賓身分出席，他在會前受訪時表示，自己目前沒有任何規畫，相關的職務都是報派，他現在還在整理一些東西，大部分的時間都在屏東陪伴家人，「我難得上來台北一趟，剛剛看到這麼大陣仗還嚇一跳」。

有關外傳即將接任內政部長，潘孟安則說，自己現在沒有任何想法，蘇貞昌執政期間的表現不俗，他有相當亮麗的成績，至於內閣是要局部改組，還是要大幅度的全面改組，這個取決於蔡英文，他會尊重總統的決定。

不過，潘孟安也說，作為從政黨員的一份子，自己現在雖然已經卸任，不過還是關心著民進黨的未來，所以他會給予祝福，但是過程不便置喙，「作為民進黨的一份子，我們會盡力、盡心地為民進黨未來的下一個挑戰努力，這是我的責任，也是我責無旁貸的義務」。

媒體詢問，台灣基進台北黨部主委吳欣岱有意參選台北市港湖區立委，未來是否會協助民進黨主席賴清德進行協調，潘孟安表示，他現在沒有黨務與政務的身份，所以自己都不知道，「我現在準備去種田了」。