蔡總統支持度持續低檔 不贊同率創45個月新高

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統的聲望僅有三成九贊同，四成九不贊同；不贊同者比贊同者多10.1個百分點，其中更有兩成一強烈不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是2020年1月總統大選以來的新低記錄，蔡總統任內的第三次執政困境已經成形。

民調細項顯示，對於蔡英文總統處理國家大事的方式，7.5％非常贊同，31.7％還算贊同，28.4％不太贊同，20.9％ 一點也不贊同，11.5％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆指出，這是2022九合一地方選舉挫敗的後續效應，重要政策與人事安排的處理不得民心，如內閣遲遲未總辭與國安局長去留，致使蔡總統個人聲望仍在低檔徘徊。

游盈隆說，選後第二個月，蔡總統的聲望雖略升1.7個百分點，但國人對蔡領導國家方式不贊同率升高2.9個百分點，創下45個月來不贊同率的最高記錄；嚴格說來，蔡英文整體社會支持狀況並沒有改善，即使選後痛下決心讓兵役延長政策。

游盈隆表示，2016年5月蔡總統執政以來，第一次執政困境長達9個月，是從2016年11月到2017年8月；第二次長達18個月，從2017年11月到2019年5月。 第三次執政困境從2022年12月開始，從各種跡象看，可能會持續好一陣子，而這很可能對民進黨2024總統與立委選情產生極為不利的衝擊。

游盈隆指出，從爭取民心或民意支持的角度看，蔡總統眼前至少有三大難題，第一是蘇內閣總辭後的內閣改組，蔡總統的政治風格與習性，可能只願進行小幅或微幅改組，造成和社會主流民意必然的對撞。