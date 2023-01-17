陸美食螺螄粉成「統戰利器」 陸學者：可見綠營心理有多脆弱

大陸入台產品螺螄粉外包裝被檢舉有統戰字句，我經濟部長王美花表示，不論實體通路或電商平台都要求下架。廈門大學台研院副院長張文生撰文稱，這種輕鬆商業化的土味情話到了綠營眼中就成了「統戰利器」，可見他們心理有多脆弱。

環球時報報導，張文生撰文表示，大陸生產的螺螄粉包裝上寫著「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」。基進黨的台南市議員李宗霖認為這一標語統戰意味濃厚，要求民進黨當局下架商品、塗銷「統戰」標語。陸委會表示，不允許大陸輸入產品對台灣進行統戰；民進黨立委要求立刻下架「統戰食品」，開罰進口業者。

張文生稱，類似的網路梗在網路熱銷產品上其實很多，這是很簡單的土味情話。但是，到了民進黨當局和綠營政治人物的眼中，卻把這種非常輕鬆的商業化的東西看作是來自大陸的統戰利器。說明貌似頑固的民進黨當局和綠營政治人物，其實心理有多脆弱。他們一心反中謀獨但又內心空虛，非常恐慌、虛弱、無力，這種高度緊張的心態使得他們懷疑大陸的一切，敵視大陸的一切，無論什麼東西都政治化處理，貼上統戰的標籤。

兩岸的經貿交流、人員交流越來越緊密，類似的東西、相似的現象越來越多。在台灣民間熱衷的與大陸有關係的東西，包括大陸的影視劇、綜藝節目、社交APP等等，似乎什麼火他們就擋什麼，但是他們從來都不反思，為什麼這些會在台灣社會火了？

他說，「你是中國人、我也是中國人」，是民進黨當局和綠營政治人物不能接受的眼中釘。但這樣的話語只有在台獨政治思維中才會成為問題。「做一個堂堂正正的中國人」曾經是台灣社會的格言。台灣地區很多在任領導人都曾經說過這樣的話，很多民進黨人士在公開或私下也都說過這樣的話。某些台獨分子自己不想做中國人也就罷了，難道還想阻止廣大的台灣民眾做堂堂正正的中國人？

張文生表示，兩岸經貿交流密切，台灣民眾也會使用人民幣，台獨分子是不是要把人民幣打成「統戰貨幣」？再加上兩岸共用同一種文字，有著大規模的文化藝術產品的交流，民進黨當局是想為兩岸貿易和兩岸交流設立「政治審查」嗎？台獨分子是不是該回頭審審自己的祖宗三代，為什麼是中國人？「中國人」這個標籤已經深深鐫刻在他們的基因和血脈裡。

按，螺螄粉是大陸廣西柳州的美食，是用螺螄湯料、米粉和特定配料製作的一道主食。2008年，柳州螺螄粉手工製作技藝入選廣西非物質文化遺產名錄。2018年，「柳州螺螄粉」獲得「國家地理標誌商標」。 2021年5月，柳州螺螄粉製作技藝被大陸國務院批准列入第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。