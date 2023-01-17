立院聯席審查「全民共享」條例 部會缺資料一度停擺

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境等5個委員會，上午聯席併案審查行政院函請審議疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案及國民黨立法院黨團擬具稅收超徵全民共享發放特別條例草案。

原本預計在兩天內完成審查，但因主席國民黨立委楊瓊瓔批評相關部會連報告、書面資料都不送就想通過預算大表不滿，要求經濟部、交通部、農委會、衛福部、內政部、數位部等單位中午前送來報告，否則無法保證能順利完成審查送出委員會。

立法院經濟等5個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，國民黨立院黨團總召曾銘宗會前受訪表示，若朝野有共識，今明兩天完成逐條討論送出委員會，在19日就可以完成三讀，希望盡快讓民眾拿到現金。