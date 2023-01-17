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立院聯席審查「全民共享」條例 部會缺資料一度停擺

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境等5個委員會上午聯席併案審查行政院函請審議疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案及國民黨立法院黨團擬具稅收超徵全民共享發放特別條例草案。主計長朱澤民（右）與國發會主委龔明鑫（左）被藍委批評預算算法有誤，決策不夠通明。記者杜建重／攝影
立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境等5個委員會上午聯席併案審查行政院函請審議疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案及國民黨立法院黨團擬具稅收超徵全民共享發放特別條例草案。主計長朱澤民（右）與國發會主委龔明鑫（左）被藍委批評預算算法有誤，決策不夠通明。記者杜建重／攝影

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境等5個委員會，上午聯席併案審查行政院函請審議疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案及國民黨立法院黨團擬具稅收超徵全民共享發放特別條例草案。

原本預計在兩天內完成審查，但因主席國民黨立委楊瓊瓔批評相關部會連報告、書面資料都不送就想通過預算大表不滿，要求經濟部、交通部、農委會、衛福部、內政部、數位部等單位中午前送來報告，否則無法保證能順利完成審查送出委員會。

立法院經濟等5個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，國民黨立院黨團總召曾銘宗會前受訪表示，若朝野有共識，今明兩天完成逐條討論送出委員會，在19日就可以完成三讀，希望盡快讓民眾拿到現金。

針對「全民共享」特別條例，立院院會昨通過黨團協商決議，同意將國、民兩黨兩版本併案送交聯席會議審查，預計於19日院會表決後三讀。

立法院經濟等五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，主席國民黨立委楊瓊瓔對相關部會沒有送來書面資料大表不滿。民進黨黨團總召柯建銘（中背對鏡頭者）找來經濟部長王美花（右一）、國發會主委龔明鑫（右二）、農委會主委陳吉仲（左二）及交通部長王國材（左一背對鏡頭者）等研商對策。記者杜建重／攝影
立法院經濟等五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，主席國民黨立委楊瓊瓔對相關部會沒有送來書面資料大表不滿。民進黨黨團總召柯建銘（中背對鏡頭者）找來經濟部長王美花（右一）、國發會主委龔明鑫（右二）、農委會主委陳吉仲（左二）及交通部長王國材（左一背對鏡頭者）等研商對策。記者杜建重／攝影
立法院五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，會議尚未開始藍綠立委爆發口角衝突，會議主席、國民黨立委楊瓊瓔不滿許多部會連報告都不送就想闖關，民進黨黨團總召柯建銘（右）走上主席台與楊瓊瓔（紅衣者）和國民黨立院黨團總召曾銘宗（左立者）溝通。記者杜建重／攝影
立法院五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，會議尚未開始藍綠立委爆發口角衝突，會議主席、國民黨立委楊瓊瓔不滿許多部會連報告都不送就想闖關，民進黨黨團總召柯建銘（右）走上主席台與楊瓊瓔（紅衣者）和國民黨立院黨團總召曾銘宗（左立者）溝通。記者杜建重／攝影
立法院經濟等五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，包括主計長朱澤民（左起）、國發會主委龔明鑫、財政部代理部長阮清華和經濟部長王美花等財經首長出席備詢。記者杜建重／攝影
立法院經濟等五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，包括主計長朱澤民（左起）、國發會主委龔明鑫、財政部代理部長阮清華和經濟部長王美花等財經首長出席備詢。記者杜建重／攝影
立法院經濟等五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，包括主計長朱澤民（左起）、財政部代理部長阮清華、交通部次長陳彥伯、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等財經首長均出席備詢。記者杜建重／攝影
立法院經濟等五個委員會上午併案審查「全民共享」特別條例，包括主計長朱澤民（左起）、財政部代理部長阮清華、交通部次長陳彥伯、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等財經首長均出席備詢。記者杜建重／攝影

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