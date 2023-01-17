傳內閣改組將離開交通部？王國材：是否續留由府院決定

外傳立法院會期結束後將進行行政院內閣改組，其中交通部長王國材將轉任國營事業。王國材今出席新春記者會受訪表示，他沒有接到任何通知，能不能繼續留任是府院決定，不是他決定，他還是把每天部長該做的事情做好，等到這次立法院特別條例審完後再由府院宣布。

王國材指出，府院已說立法院會期結束後會對外說明，這部分就由府院說明，能不能繼續留任是府院決定，不是他決定，他還是把每天部長該做的事情做好，目前也沒有通知說誰要來接，或他何時離開，等到這次立法院特別條例審完後府院會再宣布。

被問到未來有可能到華航？王國材則說，他從來沒有聽到這消息，他的專業是交通，從交通局長當到次長，興趣還是交通改革，交通是他比較專業的部分。