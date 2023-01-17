發現金特別條例立院今審查 翁重鈞嗆柯建銘不懂預算法

立法院經濟等5個委員會今天聯席審查疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，目標兩天內完成特別條例審查。國民黨立法院黨團總召宗銘宗會前受訪表示，雖然民眾在春節前領到現金已經不可能，還是希望特別條例能在這兩天審竣送出委員會，19日在院會完成三讀，盡快讓民眾能夠領到現金。

行政院日前提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，函請立法院審議；國民黨立法院黨團也提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，兩案併案交付經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會5委員會審查，並於17日、18日召開委員會併案審查。

聯席委員會開始前，國民黨立委翁重鈞怒嗆民進黨團總召柯建銘不懂預算法，且相關部會未送交報告及書面資料，引發會議主席、國民黨立委楊瓊瓔不滿，要求相關部會中午前補送報告，才讓會議順利進行。

翁重鈞在程序發言表示，支持普發現金，但不同意普發現金還要涵蓋行政授權，連計劃都沒有怎麼會有預算，很離譜，尤其今年是選舉年，授權行政院核定綁樁預算，完全不符合規定，也跟普發現金意旨不同。

針對特別條例施行期限到後年，翁重鈞痛批，本屆立委任期到明年元月31日，屆期不連續，這一屆決定下一屆的事情，沒有人這樣做，希望不要破壞預算制度。