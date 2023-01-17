夏立言會見日本立憲民主黨國會議員 期許深化台日合作

國民黨副主席夏立言昨天於中央黨部會見「日本立憲民主黨國會議員」青山大人眾議員、源馬謙太郎眾議員、中古一馬眾議員、山田勝彥眾議員以及塩村文夏參議員一行。會中雙方針對台日關係及區域事務進行深度交流，與談氣氛熱烈融洽。

夏立言表示，誠摯歡迎青山大人眾議員一行訪問台灣，並相信此次日本立憲民主黨國會議員來訪，將有助於維繫中華民國與日本各政黨長期交流以及鞏固兩國友好情誼。國民黨長久以來堅持維繫兩岸和平穩定、維持現狀，現今國民黨的路線就是「親美、友日、和陸」，同時主張兼顧「國防」(Defense) 與「對話」(Dialogue) 並行的「2D戰略」，這對台灣、兩岸以及區域是最好的做法。

與會過程中雙方亦針對區域和平進行討論 ，夏立言表示，國民黨執政時期能夠與各方對話、有效解決實質問題，原因在於國民黨與對岸、與區域各方有過去的對話及互信基礎，這是民進黨政府所沒有的。而我國作為一個民主國家，也希望跟世界上的民主國家站在一起，讓大家能夠來互相幫忙，尤其日本是台灣非常好的朋友，也是台灣人最常出國的目的地，也很希望日本的朋友可以一起多了解台灣。