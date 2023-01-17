連戰曾提兩岸制度性安排 馬英九婉拒

前副總統連戰今天出版新書「連戰回憶錄」，書中透露，二○○八年他從國共論壇回台後，便向時任總統總馬英九建議在兩岸已推動經濟合作的前提下，可進一步規畫政治層面的制度性安排，不過遭馬英九以「先易後難、先經後政、先急後緩」三原則婉拒。

連戰也在書中呼籲北京當局，開啟兩岸政治對話的前提，須務實正視一九四九年後中華民國政府存在的政治現實，唯有在此政治互信下，政治對話才能開展，才能開創新的未來。

連戰表示，他始終認為兩岸不能迴避政治問題，這是執政者的責任。將來兩岸面臨的和平協議中的重大課題，例如「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」，以及「對待中華民國存在的事實」等，這些都應在條件成熟的情況下，逐步展開對話與協商，這才是真正掌握兩岸發展所預期的最重大戰略目標。

連戰在書中提及，在二○○八年上海論壇期間，雙方已達成向前推動兩經濟合作的方案，而前瞻未來就是要去碰觸政治層面的制度性問題。他回國後向馬英九報告，指時任中共總書記胡錦濤及大陸政協主席賈慶林是可以「推誠與共」的人，是否可以好好規畫兩岸可就政治架構這一難題來商討未來制度性的安排。不過馬英九回覆指政治層面的議題並非一蹴可幾，還是應秉持先易後難、先經後政、先急後緩的原則來處理。

連戰說，他在二○一二年馬英九競選連任前夕，過境美國時拋出未來可推動兩岸簽屬和平協議的主張，後來不知是否受美壓力因此不了了之，後來直到二○一六年馬英九卸任，都未再談起和平協議的議題；但二○一四及二○一六國民黨兩次選舉大敗，在兩岸問題上採保守作法，也未能為國民黨守住政權。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，連戰在新書中再次提醒台灣社會，兩岸和平穩定，符合全台灣人民利益，「馬前總統執政的八年，就是最能帶給台灣民眾和平繁榮的時期」。