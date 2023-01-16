【即時短評】賴兩岸論述「尊蔡」 能補台獨破口？

聯合報／ 本報記者丘采薇
副總統賴清德的「務實台獨工作者」說法，成為他參選總統的必考題。本報資料照片
副總統賴清德的「務實台獨工作者」說法，成為他參選總統的必考題。本報資料照片

副總統賴清德剛當選民進黨主席，代表民進黨參選2024年總統的機率相當高。各界對賴的兩岸論述與外交路線極度關注，賴的「務實的台獨工作者」說法更一再被檢視與討論，也成為他參選總統的必考題。

賴清德2017年接任閣揆時，在立法院自稱「務實的台獨工作者」，引發國內震撼。不過，賴進一步解釋，所謂「台獨」是台灣主權獨立，也就是「台灣是一個主權獨立國家，名字是中華民國，不必再另外宣布獨立」，說法符合民進黨1999年通過的「台灣前途決議文」，也與他擔任台南市長時完全相同。而蔡總統去年雙十國慶強調的「四個堅持」，也出自「台灣前途決議文」，蔡賴論述可謂同一源頭。

賴清德當時在立法院直球回應立委質詢的一句話，到現在仍被不斷質疑，主要原因是「台獨」兩個字說出口，就成為被攻擊的破口。再過1個多月，民進黨總統初選就要展開，「台獨」議題也將如影隨形。

不過，賴清德對於回應「台獨」已經準備多時，尤其擔任副總統期間，他的兩岸及外交團隊不斷精修論述，希望賴未來面對相關議題時，能夠強化他追求和平、維持現狀的印象。另一個賴近日拋出的論述，則是未來他對兩岸將「蔡規賴隨」。

賴最近一次公開回應「台獨」議題，是去年11月出訪帛琉茶敘時被媒體「抽考」。當時賴選擇正面對決，強調他將延續蔡提出的「中華民國台灣」說法或維持現狀，並再提蔡總統曾說的「四個堅持」，凸顯他與蔡的路線並沒有不同。

對於台獨，他先從大面向談美中台對台獨的定義，還表示台獨就是「台灣不是中國的一部分」，並以「台灣人的共識」連結。亦即，賴的說法打安全牌，也是打「民意牌」，更重要的是說給中國和美國聽，希望展現身為「未來台灣總統」的自信。

只是，賴雖強調「蔡規賴隨」，但目前兩岸情勢，與6年前蔡總統當選時截然不同，「尊蔡」已經不足以應付世界變局中的兩岸情勢。賴清德的挑戰愈來愈多，既不能被鎖在「台獨」論述中，也必須花更多時間證明有能力維護兩岸穩定。

台獨 賴清德 民進黨

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