賴「務實台獨」美方不放心 藍委：人民也想知他的論述

英國金融時報報導，美方對副總統賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮，對這種說法不太放心。國民黨立委認為，賴清德的台獨主張鮮明，確實有必要在選舉時向國人交代清楚。民進黨立委則表示，賴清德擔任民進黨主席後，民進黨的原則及立場，也代表總統候選人的基本立場。

國民黨立委洪孟楷表示，兩岸、國防、外交是總統的權責，也是各黨總統候選人要面對的課題，若要參選，應該先把相關論述闡明清楚；尤其賴清德有可能擔任民進黨候選人，過去其台獨主張、意識形態都很鮮明，不只美方要了解他的立場，兩千三百萬的台灣人民更需要知道他的兩岸論述。

時代力量黨主席陳椒華說，這確實是賴清德需要克服的國際政治難題，但他已經在修正，例如在民進黨主席選舉前，他就將「抗中保台」的論述修正為「和平保台」；不過，中共不放棄武力犯台，透過各種經濟、文化及教育活動滲透台灣各階層的野心絲毫沒有改變，無論是「和平保台」還是「抗中保台」，都不該只是口號，應該要以台灣人民的自主為中心，捍衛台灣自主的國家主權。

民眾黨主席柯文哲受訪時表示，如果沒有意外，賴清德會代表民進黨出來選二○二四總統，這是「預料中的事」。被問到對賴的看法，柯說，「他是內科醫生啦，就這樣」。

媒體再問，賴清德說要擦亮民進黨「勤政清廉愛鄉土」的招牌；柯說，「我們是執行者，清廉勤政是我們民眾黨實現的；我每次都告訴黨員，清廉勤政愛民愛鄉土是我們基本價值。」

民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，賴清德還沒成為正式的總統候選人，他過去所謂「務實的台獨工作者」重點是在務實，未來確會是美方特別關注的地方，這陣子以來，美方各種人士不斷來到台灣，多少跟賴清德都有互動的機會，相信美方如果真正了解他務實的取向，應該不至於會有太多疑慮；再加上賴擔任黨主席之後，民進黨的原則跟立場，某個角度也是代表總統候選人的基本立場。