務實台獨引美方疑慮？ 林飛帆：賴清德與美方雙邊理解沒問題

副總統賴清德可能代表民進黨角逐總統大位，他的兩岸論述一直是外界關注焦點。今天「金融時報」報導，賴曾自稱「務實的台獨工作者」，有美方智庫學者認為，華府可能因此對於賴有憂慮。參與賴清德涉外相關論述的民進黨副秘書長林飛帆今天表示，賴清德對於台美關係或兩岸關係的立場，其實都和蔡英文總統一致，未來賴將繼續以維持印太區域的和平穩定及「四個堅持」作為最重要的方針。

林飛帆表示，對於「金融時報」報導內容中訪問美方學者及智庫學者，都充分尊重這些看法。不過他強調，賴清德對於台美關係或兩岸關係的立場，其實都跟蔡總統一致。在過去一段時間，賴清德在許多場合都會不斷強調蔡總統曾提到的「四個堅持」，也包括在兩岸關係上要維持穩定、守護現狀及印太區域現狀不可被單方面破壞。

林飛帆說，因此在兩岸和外交立場上，沒有太大改變，賴清德的論述和蔡總統所說的「四個堅持」及維持和平穩定相同。

林飛帆說，這段時間以來，有很多美方人士與賴清德有接觸，也意識到賴的兩岸及外交路線延續蔡總統的做法，因此他認為沒有「引起美方疑慮」這件事情。他認為，有些智庫學者，在賴清德於國際場合不斷強調「四個堅持」的情形不見得充分理解，但賴和美國政府和美方人士互動上，雙邊理解沒有問題。

林飛帆也說，賴清德所用的語言，和蔡總統沒有什麼太大差別。以現在的兩岸情勢，有些美方人士比較謹慎，和其實賴清德和蔡總統所用的文本都相同，賴接下來會以維持印太區域的和平穩定跟「四個堅持」作為最重要的方針，也會在國內外場合不斷重複。