立院擴建基地 中正紀念堂、空總舊址等6處入列

立法院長游錫堃今主持「立法院未來國會願景規畫諮詢委員會」第5次會議。他表示，初步建議擴建基地依序為中正紀念堂（台北市）、空軍總部舊址（台北市）、土城看守所現址（新北市）、成功嶺營區（台中市）、中興文化創意產業園區（宜蘭縣）、高鐵彰化車站特定區（彰化縣），共計6處為優先考慮的擴建基地。

會中討論熱烈，由於優先建議基地很多具有法定文資身分，諮詢委員建議，現在的立法院不但是古蹟建築，更是國家主權的重要象徵，具有民主台灣的歷史文化意義，應予保留。立法院既有空間不敷使用的擴建需求，未來考慮地點應以活化既有建築及利用基地可供建築用地為原則，文化資產不能拆除改建或影響文化景觀。

游錫堃裁示，立法院現址仍為重要議事場域，應妥善保存活用，立法院「遷（改）建」正名為「擴建」，評估建議地點若有法定文資身分，未來規畫時，應依現行文資法規處理。最後會議決議請修正後於3月前提專案小組會議，再召開諮詢委員會議討論。

游錫堃表示，國會擴建是國家重大公共建設計畫之一，為求審慎，立法院2021年4月15日成立未來國會願景規劃諮詢委員會，協助立法院遴擴建的合適地點。一年多來除通過未來國會五大願景，並召開4次諮詢委員會議及6次專案小組會議，研擬出公正客觀的選址「評估指標」及「評估指標權重」，將各縣市政府所建議之26處地點予以詳細分析。

評估作業考量各地方政府皆具保障名額的情形下，初步建議擴建基地依序為中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區，共計6處為優先考慮的擴建基地。

游錫堃表示，為讓全體立法委員將來在討論國會擴建時，有更具體的資訊，去年4月19日起，偕同跨黨派立委、諮詢委員等，啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，親自拜會各直轄市及縣政府了解所提出的26處擴建地點，總計5次拜訪。

游錫堃表示，現在是立法院第六會期，考量本屆法定任期僅剩2個會期，他衷心希望下個會期開議之初，提出擴建地點評估方案，並交付朝野黨團協商，倘獲各黨團共識，並推派委員籌組成立「國會擴建規劃暨監督委員會」，就正式召開委員會進行細部討論，為解決立法院目前空間嚴重不足問題，以及未來國會園區擴建時一個最合適的地點，這是他的期許也是使命。