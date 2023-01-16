快訊

財神爺降臨！威力彩頭獎5.2億開出 獎落「這縣市」一注獨得

苦命單親10寶媽產後肺炎病逝 一家生活困頓「最小才剛滿月」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院擴建基地 中正紀念堂、空總舊址等6處入列

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長游錫堃今主持「立法院未來國會願景規畫諮詢委員會」第5次會議。圖／取自游錫堃臉書
立法院長游錫堃今主持「立法院未來國會願景規畫諮詢委員會」第5次會議。圖／取自游錫堃臉書

立法院游錫堃今主持「立法院未來國會願景規畫諮詢委員會」第5次會議。他表示，初步建議擴建基地依序為中正紀念堂（台北市）、空軍總部舊址（台北市）、土城看守所現址（新北市）、成功嶺營區（台中市）、中興文化創意產業園區（宜蘭縣）、高鐵彰化車站特定區（彰化縣），共計6處為優先考慮的擴建基地。

會中討論熱烈，由於優先建議基地很多具有法定文資身分，諮詢委員建議，現在的立法院不但是古蹟建築，更是國家主權的重要象徵，具有民主台灣的歷史文化意義，應予保留。立法院既有空間不敷使用的擴建需求，未來考慮地點應以活化既有建築及利用基地可供建築用地為原則，文化資產不能拆除改建或影響文化景觀。

游錫堃裁示，立法院現址仍為重要議事場域，應妥善保存活用，立法院「遷（改）建」正名為「擴建」，評估建議地點若有法定文資身分，未來規畫時，應依現行文資法規處理。最後會議決議請修正後於3月前提專案小組會議，再召開諮詢委員會議討論。

游錫堃表示，國會擴建是國家重大公共建設計畫之一，為求審慎，立法院2021年4月15日成立未來國會願景規劃諮詢委員會，協助立法院遴擴建的合適地點。一年多來除通過未來國會五大願景，並召開4次諮詢委員會議及6次專案小組會議，研擬出公正客觀的選址「評估指標」及「評估指標權重」，將各縣市政府所建議之26處地點予以詳細分析。

評估作業考量各地方政府皆具保障名額的情形下，初步建議擴建基地依序為中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區，共計6處為優先考慮的擴建基地。

游錫堃表示，為讓全體立法委員將來在討論國會擴建時，有更具體的資訊，去年4月19日起，偕同跨黨派立委、諮詢委員等，啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，親自拜會各直轄市及縣政府了解所提出的26處擴建地點，總計5次拜訪。

游錫堃表示，現在是立法院第六會期，考量本屆法定任期僅剩2個會期，他衷心希望下個會期開議之初，提出擴建地點評估方案，並交付朝野黨團協商，倘獲各黨團共識，並推派委員籌組成立「國會擴建規劃暨監督委員會」，就正式召開委員會進行細部討論，為解決立法院目前空間嚴重不足問題，以及未來國會園區擴建時一個最合適的地點，這是他的期許也是使命。

立法院 游錫堃 中正紀念堂

延伸閱讀

國民黨團反對逕付二讀還嫌發錢慢 綠委諷比皇帝難伺候

普發現金草案朝野黨團協商無共識 蘇揆回應了

宜蘭對民主運動貢獻大 游錫堃將辦研討會尋求歷史定位

立法院議政園區轉型 游錫堃：大博物館明年中營運

相關新聞

國民黨團反對逕付二讀還嫌發錢慢 綠委諷比皇帝難伺候

立法院朝野黨團今天達成共識，稅收超徵全民共享法案將付委審查，國民黨團總召曾銘宗說，發現金遙遙無期政府要負責，民進黨立委林...

柯文哲替蔣萬安緩頰：月考都還沒到 不要急著打分數

外傳台北市府員工抱怨台北市長蔣萬安做事不決斷，很多市政會議要副市長李四川代為裁示，遭諷「小孩開大車」。民眾黨主席柯文哲今...

連戰總統大選319選前之夜講稿 塵封18年首度揭露

前副總統連戰明天即將出版新書「連戰回憶錄」，書中透露2004年3月19日選前之夜因為319槍擊案取消，塵封18年的講稿首...

影／謝泊泓婚外情辭官下一步？ 柯文哲「先回去閉門思過」

新竹市府行政處長謝泊泓爆婚外情，媒體爆料後今請辭，民眾黨主席柯文哲今下午出席日本議員訪台交流會後表示，「每個人要為自己的...

319槍擊案後連戰欲探視遭拒 陳水扁：考量雙方已宣布停止競選

2004年總統選舉投票前夕，發生前正副總統陳水扁、呂秀蓮遭槍擊的「319槍擊案」，震驚全球。前副總統連戰近日在新書「連戰...

立院擴建基地 中正紀念堂、空總舊址等6處入列

立法院長游錫堃今主持「立法院未來國會願景規畫諮詢委員會」第5次會議。他表示，初步建議擴建基地依序為中正紀念堂（台北市）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。