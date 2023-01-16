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美國參議員楊恩率團訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

美國聯邦參議員楊恩（Todd Young, R-IN）率訪問團於今晚抵達台灣，展開為期3天訪問行程。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意。蔡英文總統也將於明天上午於總統府接見訪問團，就台美經貿關係、印太區域安全等共同關注議題交換意見。

張惇涵表示，楊恩為美國參議院外交委員會「近東、南亞、中亞暨反恐」小組共和黨首席議員，不僅多次在國際場域為台灣發聲，去年也在參議院連署支持台灣參與「印太經濟架構（IPEF）」聯名函，是美國國會重要的挺台力量。

張惇涵表示，此行為楊恩上任後首度訪問台灣，也是美國新一屆國會開議後，首位訪台的國會議員，充分展現對台灣的重視與友誼。期盼透過此次交流，讓台美經貿合作關係更為緊密堅實，並共同深化各項領域的合作夥伴關係。

美國 總統府發言人 議員

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