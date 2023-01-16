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國民黨團反對逕付二讀還嫌發錢慢 綠委諷比皇帝難伺候

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院朝野黨團今天達成共識，稅收超徵全民共享法案將付委審查。記者葉信菉／攝影
立法院朝野黨團今天達成共識，稅收超徵全民共享法案將付委審查。記者葉信菉／攝影

立法院朝野黨團今天達成共識，稅收超徵全民共享法案將付委審查，國民黨團總召曾銘宗說，發現金遙遙無期政府要負責，民進黨立委林俊憲諷刺，國民黨一下喊反對逕付二讀，一下又嫌太慢，簡直比皇帝還難伺候。

立法院長游錫堃上午召集黨團協商，國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」、行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」併案交付委員會審查，並且分別在1月17日、18日召開聯席委員會審查。

林俊憲晚間在臉書發文表示，立法院今天協商普發現金條例的處理方式，最後因為沒有共識無法逕付二讀，所以將會在明後天的委員會審查，朝野之間意見不同很正常，但是國民黨還跳出來罵就很奇怪了，「一下喊反對逕付二讀，一下又嫌太慢，簡直比皇帝還難伺候」。

林俊憲說，為了一次性通盤規劃超徵的3800億元，政院版條例加入應對通膨和勞健保補貼各1000億元的法源，既然是同樣的財源與名目，當然是用同一個特別條例處理最合理，國民黨以此為理由拒絕同意逕付二讀，然後再反過來指責民進黨不願儘速通過，「這不是莫名奇妙嗎？」

林俊憲表示，國家財政規劃不是自助餐，不是這個不喜歡就可以不夾、那個喜歡就多夾點，有不同的意見就來審查，這本來就是立法院的責任，可是藉此攻擊政府故意拖延，完全就是胡扯，如果不趕快審查剩下2項千億的預算，按照過去的經驗，至少又是2個月後的事了。

林俊憲也說，現在既然要審查了，他很期待明後天的聯席委員會，各位國民黨的立委能夠提出什麼「高見」，對於預算執行內容提供具體要求，如果什麼意見都拿不出來又刻意要擋，那就證明今天的記者會根本是一場鬧劇，為反對而反對罷了。

國民黨 立法院 林俊憲

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