政府聘公關遊說裴洛西訪台？ 外交部駁斥「絕非事實」

媒體報導台灣政府花錢請公關遊說美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西去年八月訪台，並進行大內宣，外交部今駁斥「不實謠言，絕非事實」，強調聘用公關公司是我國政府長年的一貫作法，從來不分黨派。

外交部指，駐美國代表處聘用公關公司提供諮詢，並擴大對美國工作觸角，是政府長年來的一貫作法，也是世界主要國家普遍採用的方式，公關聘用嚴格且符合當地國法規，且依據台灣對美國工作業務實際需求及整體情勢相應調整；近年來相關支出經費規模也大致持平，由立法院依法監督。

外交部表示，台灣政府聘請公關公司協助推動政務工作，一向都是基於全面性的任務需要，不會針對單一活動或個案；各公關公司每年依據美國國內法向美國司法部申報的工作內容，需嚴格依照美國相關法規律定格式、我方工作保密規範，若僅依據公關所申報的列舉報表來評論台灣對美工作，是斷章取義和以偏概全的作法。