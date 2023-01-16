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日本國會議員團訪台 今與民眾黨主席柯文哲等人會談
日本立憲民主黨國會議員訪團今天下午和民眾黨主席柯文哲、秘書長周台竹等人會談，柯文哲在會中表示，會爭取兩岸和平主導權，盼與周邊區域建議暢通的溝通管道；會後媒體問訪日本、美國等「外交時程表」出來了嗎？柯文哲回「確定再跟大家說」。
柯文哲率民眾黨幹部、民代出席，與日本議員交流，雙方公開致詞後，展開閉門會談。會後媒體詢問閉門會談中有沒有談什麼？柯文哲說，「當然談很多啊，但閉門會議的意思就是說，除非雙方同意，不然都不要對外講」。
歡迎致詞時柯文哲說，台日雖沒有正式邦交，但在貿易、觀光和文化上的交流都很活躍、關係緊密，尤其近年世界局勢變動，雙方在國家安全防衛上更有相互依存的關係。柯文哲表示，「政治上朋友要多、敵人要少，國際關係上也是如此」。
柯文哲說，台灣民眾黨的外交政策是以「爭取兩岸和平主導權」為優先原則，盼與周邊區域建立暢通的溝通管道，減少誤判及衝突的可能性；高齡化、少子化所引發的社會問題，是台灣與日本現階段必須面對的，期能與立憲民主黨保持暢通的溝通管道，締結真正的信賴關係，互相學習，未來有機會也會到日本拜會。
日本國會議員訪團代表、眾議員青山大人致詞時說，外交上主張以國際合作及多溝通模式來處理問題，日本相當重視日台兩國關係，在國會中也建立關心台灣問題的聯盟，立憲民主黨青年局計畫在今年夏天訪台。
亞太青年協會秘書長中坊聖華表示，台日交流需世代交流和突破性進展，17日上午將在民眾黨國家治理學院主任鄒建威和副主任兼發言人盧冠妃陪同下，到新竹市政府拜會市長高虹安。
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