日本國會議員團訪台 今與民眾黨主席柯文哲等人會談

日本立憲民主黨國會議員訪團今天下午和民眾黨主席柯文哲、秘書長周台竹等人會談，柯文哲在會中表示，會爭取兩岸和平主導權，盼與周邊區域建議暢通的溝通管道；會後媒體問訪日本、美國等「外交時程表」出來了嗎？柯文哲回「確定再跟大家說」。

柯文哲率民眾黨幹部、民代出席，與日本議員交流，雙方公開致詞後，展開閉門會談。會後媒體詢問閉門會談中有沒有談什麼？柯文哲說，「當然談很多啊，但閉門會議的意思就是說，除非雙方同意，不然都不要對外講」。

歡迎致詞時柯文哲說，台日雖沒有正式邦交，但在貿易、觀光和文化上的交流都很活躍、關係緊密，尤其近年世界局勢變動，雙方在國家安全防衛上更有相互依存的關係。柯文哲表示，「政治上朋友要多、敵人要少，國際關係上也是如此」。

柯文哲說，台灣民眾黨的外交政策是以「爭取兩岸和平主導權」為優先原則，盼與周邊區域建立暢通的溝通管道，減少誤判及衝突的可能性；高齡化、少子化所引發的社會問題，是台灣與日本現階段必須面對的，期能與立憲民主黨保持暢通的溝通管道，締結真正的信賴關係，互相學習，未來有機會也會到日本拜會。

日本國會議員訪團代表、眾議員青山大人致詞時說，外交上主張以國際合作及多溝通模式來處理問題，日本相當重視日台兩國關係，在國會中也建立關心台灣問題的聯盟，立憲民主黨青年局計畫在今年夏天訪台。