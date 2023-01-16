快訊

岸田文雄的歐美之旅：日本強化應對中國與北韓威脅

換肝仍撐不到過年 資深歌仔戲女星離世享壽70歲

免稅再折7%！過年玩日本「買爆3C家電」 4大電器店折價券全收錄

何志偉遭爆自稱賴清德發言人 本人不忍了採取法律手段

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委何志偉（左）遭指自稱副總統賴清德（右）發言人，何志偉今天透過聲明表示，對於如此沒有邏輯、沒有證據、憑空捏造的抹黑造謠，將採取法律手段捍衛清白。圖／取自何志偉臉書
民進黨立委何志偉（左）遭指自稱副總統賴清德（右）發言人，何志偉今天透過聲明表示，對於如此沒有邏輯、沒有證據、憑空捏造的抹黑造謠，將採取法律手段捍衛清白。圖／取自何志偉臉書

民進黨立委何志偉遭指自稱副總統賴清德發言人，何志偉今天透過聲明表示，他從來沒有對外說過自己是賴清德的發言人，對於如此沒有邏輯、沒有證據、憑空捏造的抹黑造謠，將採取法律手段捍衛清白。

媒體報導，農曆新年將至，何志偉搶先掛上與賴清德的拜年布條，現在更傳出他在地方跑紅白帖行程都會自稱「2024總統候選人賴清德發言人」，相關圖片也在網路流傳，爆料者直言沒有經過授權很不妥。

何志偉晚間發布聲明回應，他從來沒有對外說過自己是賴清德發言人，更從來沒有接受過賴清德發言人的職位，而且在公祭時從來沒有使用過賴清德發言人的頭銜，對於如此沒有邏輯、沒有證據、憑空捏造的抹黑造謠，將採取法律手段捍衛清白。

賴清德 何志偉

延伸閱讀

賴清德黨主席後首戰 蔡培慧：按步就班 持續努力

選上黨主席不意外？徐巧芯曝賴清德最擔心的事 這3人恐成路障

賴清德當選民進黨主席 陸學者：認清大勢才有出路

賴清德當選民進黨主席 蔡英文臉書恭喜

相關新聞

連戰總統大選319選前之夜講稿 塵封18年首度揭露

前副總統連戰明天即將出版新書「連戰回憶錄」，書中透露2004年3月19日選前之夜因為319槍擊案取消，塵封18年的講稿首...

謝泊泓婚外情辭官下一步？ 柯文哲「先回去閉門思過」

新竹市府行政處長謝泊泓爆婚外情，媒體爆料後今請辭，民眾黨主席柯文哲今下午出席日本議員訪台交流會後表示，「每個人要為自己的...

319槍擊案後連戰欲探視遭拒 陳水扁：考量雙方已宣布停止競選

2004年總統選舉投票前夕，發生前正副總統陳水扁、呂秀蓮遭槍擊的「319槍擊案」，震驚全球。前副總統連戰近日在新書「連戰...

高嘉瑜稱超徵稅收是行政失靈 林濁水批：這就是在亂搞

民進黨立委高嘉瑜日前批評，超徵稅收是行政失靈，並非政績，民進黨前立委林濁水今天說，高嘉瑜先前反對論文門事件沒有錯，但是不...

影／被王鴻薇批放過林智堅是瀆職 竹科管理局冷回：正在處理中

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天批評竹科管理局故意放過林智堅就是瀆職，質疑竹科管理局對林智堅「遲不處理」，是涉嫌放...

諷刺「港湖胖虎」是演的？ 他喊話要拉下高嘉瑜只要做這件事

民進黨立委高嘉瑜近日遭黨內圍剿，針對她評論「側翼網軍到處出征」是民進黨在九合一選戰大敗的主因，此番言論引起爭議，甚至遭黨內人士頻點名要她退黨。對此，同黨議員張之豪今（16）日在臉書發文坦言，其實「唱歌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。