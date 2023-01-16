何志偉遭爆自稱賴清德發言人 本人不忍了採取法律手段
民進黨立委何志偉遭指自稱副總統賴清德發言人，何志偉今天透過聲明表示，他從來沒有對外說過自己是賴清德的發言人，對於如此沒有邏輯、沒有證據、憑空捏造的抹黑造謠，將採取法律手段捍衛清白。
媒體報導，農曆新年將至，何志偉搶先掛上與賴清德的拜年布條，現在更傳出他在地方跑紅白帖行程都會自稱「2024總統候選人賴清德發言人」，相關圖片也在網路流傳，爆料者直言沒有經過授權很不妥。
何志偉晚間發布聲明回應，他從來沒有對外說過自己是賴清德發言人，更從來沒有接受過賴清德發言人的職位，而且在公祭時從來沒有使用過賴清德發言人的頭銜，對於如此沒有邏輯、沒有證據、憑空捏造的抹黑造謠，將採取法律手段捍衛清白。
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