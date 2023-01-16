快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

澳網／4盤退難纏對手 納達爾連霸開紅盤再寫新猷

連戰揭曾建議與中共談政治制度性安排 遭馬英九以3原則婉拒

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
去年考試院前院長許水德告別式上，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供
去年考試院前院長許水德告別式上，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

前副總統連戰明天將出版新書「連戰回憶錄」，他在書中透露，2008年從大陸國共論壇回來後，便向時任總統總馬英九建議在兩岸已推動經濟合作的前提下，可進一步規畫政治層面的制度性安排，不過遭馬英九以「先易後難、先經後政、先急後緩」三原則婉拒。

連戰在書中提及，在2008年的上海論壇期間，雙方已達成向前推動兩經濟合作的方案，而前瞻未來就是要去碰觸政治層面的制度性問題。

連戰回國後向馬英九報告，指時任中共總書記胡錦濤及大陸政協主席賈慶林是可以推誠與共的人，是否可以好好規畫兩岸可就政治架構這一難題來商討未來制度性的安排。不過，馬英九立即回覆指政治層面的議題並非一蹴可幾，還是應秉持先易後難、先經後政、先急後緩的原則來處理。

連戰說，他在2012年馬英九競選連任前夕，在過境美國時拋出未來可推動兩岸簽屬和平協議的主張，後來不知是否受美壓力因此不了了之，後來直到2016年馬英九卸任，都未再談起和平協議的議題；但2014及2016國民黨兩次選舉大敗，在兩岸問題上採保守作法，也未能為國民黨守住政權。

馬英九 連戰

延伸閱讀

連戰揭白曉燕案遭同僚落井下石逼改組 這人竟是馬英九

「史上最強國防部發言人」新書發表 馬英九蒞臨祝賀贈送32字表敬佩

連戰批李登輝戒急用忍鎖國 導致亞太營運中心胎死腹中

傳侯友宜出訪首站新加坡 馬英九僅說一句話

相關新聞

謝泊泓婚外情辭官下一步？ 柯文哲「先回去閉門思過」

新竹市府行政處長謝泊泓爆婚外情，媒體爆料後今請辭，民眾黨主席柯文哲今下午出席日本議員訪台交流會後表示，「每個人要為自己的...

319槍擊案後連戰欲探視遭拒 陳水扁：考量雙方已宣布停止競選

2004年總統選舉投票前夕，發生前正副總統陳水扁、呂秀蓮遭槍擊的「319槍擊案」，震驚全球。前副總統連戰近日在新書「連戰...

高嘉瑜稱超徵稅收是行政失靈 林濁水批：這就是在亂搞

民進黨立委高嘉瑜日前批評，超徵稅收是行政失靈，並非政績，民進黨前立委林濁水今天說，高嘉瑜先前反對論文門事件沒有錯，但是不...

被王鴻薇批放過林智堅是瀆職 竹科管理局冷回：正在處理中

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天批評竹科管理局故意放過林智堅就是瀆職，質疑竹科管理局對林智堅「遲不處理」，是涉嫌放...

諷刺「港湖胖虎」是演的？ 他喊話要拉下高嘉瑜只要做這件事

民進黨立委高嘉瑜近日遭黨內圍剿，針對她評論「側翼網軍到處出征」是民進黨在九合一選戰大敗的主因，此番言論引起爭議，甚至遭黨內人士頻點名要她退黨。對此，同黨議員張之豪今（16）日在臉書發文坦言，其實「唱歌

賴神接班／扁系羅文嘉、馬永成回鍋相助 賴清德不再單打獨鬥？

民進黨黨主席補選落幕，副總統賴清德順利當選黨主席，民進黨人士指出，除了黨務人事陸續就位，賴清德的幕僚團隊亦準備就緒，不但「羅馬」二人組重出江湖相助賴清德，更傳馬永成已成賴清德最信任的核心幕僚之一，堪稱扁系幕僚大集合。 民進黨黨主席補選15日塵埃落定，由賴清德一人同額競選，以4萬餘票的票數，順利當選黨主席。據了解，新任黨務人事呈新系主導、跨派系合作的新氣象，民進黨秘書長將由高雄市前代理市長、隸屬新系的許立明擔任；副秘書長延攬隸正國會前民進黨新聞部主任楊懿珊出任；前北市議員周威佑擬將進入民進黨主席辦公室，第一線協助賴清德。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。