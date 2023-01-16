連戰揭曾建議與中共談政治制度性安排 遭馬英九以3原則婉拒

前副總統連戰明天將出版新書「連戰回憶錄」，他在書中透露，2008年從大陸國共論壇回來後，便向時任總統總馬英九建議在兩岸已推動經濟合作的前提下，可進一步規畫政治層面的制度性安排，不過遭馬英九以「先易後難、先經後政、先急後緩」三原則婉拒。

連戰在書中提及，在2008年的上海論壇期間，雙方已達成向前推動兩經濟合作的方案，而前瞻未來就是要去碰觸政治層面的制度性問題。

連戰回國後向馬英九報告，指時任中共總書記胡錦濤及大陸政協主席賈慶林是可以推誠與共的人，是否可以好好規畫兩岸可就政治架構這一難題來商討未來制度性的安排。不過，馬英九立即回覆指政治層面的議題並非一蹴可幾，還是應秉持先易後難、先經後政、先急後緩的原則來處理。

連戰說，他在2012年馬英九競選連任前夕，在過境美國時拋出未來可推動兩岸簽屬和平協議的主張，後來不知是否受美壓力因此不了了之，後來直到2016年馬英九卸任，都未再談起和平協議的議題；但2014及2016國民黨兩次選舉大敗，在兩岸問題上採保守作法，也未能為國民黨守住政權。